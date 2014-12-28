هوای سه شهر البرز در وضعیت بسیار ناسالم/ کرج و فردیس ناسالم

کیوان رحیمی در گفتگو با مهر، درباره وضعیت کیفی هوای استان در روز جاری گفت: روز گذشته شاخص کیفی هوا در شهرستان نظرآباد به عدد 160 رسیده بود و در هشت ساعت نخست روز جاری با افزایش غلظت آلاینده های با قطر کمتر از 2.5 میکرون هم اکنون این شهرستان در شرایط بسیار ناسالم قرار دارد.

وی افزود: با توجه به مجاورت شهرستان های ساوجبلاغ و اشتهارد به شهرستان نظرآباد و نزدیک بودن شرایط آب و هوایی این شهرستانها و نقص فنی دو ایستگاه اشتهارد و ساوجبلاغ پیش بینی می شود وضعیت هوای این دو شهرستان نیز امروز در شرایط بسیار ناسالم است.

رحیمی وضعیت هوای کرج و فردیس را هم ناسالم اعلام کرد و گفت: شاخص کیفی هوای کرج روز گذشته به عدد 154 رسیده بود که امروز با افزایش میزان غلظت آلاینده های با قطر کمتر از 2.5 میکرون این شهر در شرایط ناسالم قرار دارد و فردیس نیز در شرایط ناسالم گزارش شده است.

این مسئول یادآور شد: با توجه به تشدید بیماریهای قلبی، ریوی و همچنین افزایش علائم تنفسی توصیه می شود افراد مبتلا به بیماری های قلبی، ریوی، کودکان و از فعالیت های طولانی و سنگین خارج از منزل اجتناب ورزند و سایر افراد نیز فعالیت های طولانی و سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.