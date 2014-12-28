مازندران سه کتاب سوادآموزی را تالیف کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، داود تقی نیا پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته سواد آموزی تصریح کرد: مازندران در خصوص چهره های موفق جزء استان های برتر کشور است.

معاون نهضت سوادآموزی با بیان اینکه متاسفانه بخش عمده بیسوادی و کم سوادی به لحاظ مشکلات اقتصادی خانواده هاست، اظهارداشت: تنها راه حل از بین رفتن بیسوادی و کم سوادی در جامعه فرهنگ سازی و تبلیغات است که باید در بین اقشار مختلف صورت گیرد.

تقی نیا در خصوص جذب نیرو در سازمان نهضت سواد آموزی، اذعان داشت: از سال ۸۵ تاکنون هیچ جذب نیروی انسانی صورت نگرفت و همه افراد به صورت برون سپاری در حال فعالیت هستند.

وی بخش عمده ای از آمار بیسوادان در استان را کذایی عنوان کرد و افزود: در ۱۳ گروه سوادآموزی، انتقال و تحکیم در سال جاری ۱۷ هزار و ۱۲۰ نفر سهمیه استان برای باسوادی است که از این تعداد تاکنون ۹ هزار و ۲۵۳ نفر تحت پوشش قرار گرفتند و مابقی تا پایان دی ماه به اتمام می رسد.

تقی نیا خاطرنشان کرد: برای گروه هدف معلولین جسمی و حرکتی، بدسرپرست و بی سرپرست و کودکان کار یک برای شناسایی و کمک تشکیل داده شد.

وی از ساخت شش برنامه مستند روایی از چهره های موفق تاثیرگذار در جامعه که از شبکه استانی پخش می شود، خبر داد.

معاون نهضت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه تا سال ۸۵، حدود ۱۰۲ نفر تحت عنوان چهره موفق در کلاس های سواد آموزی موفق به اخذ مدرک دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شدند، گفت: از این تعداد ۲۵ نفر شاغل فرهنگی، یک استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه، ۳۶ نفر دیپلم، ۲۵ نفر کاردانی، ۳۹ نفر کارشناسی، سه نفر کارشناسی ارشد و یک نفر دکتری هستند که همه اینها از بیسوادی شروع به تحصیل کردند.