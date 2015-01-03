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۱۳ دی ۱۳۹۳، ۹:۲۶

مصطفی عباسی‌مقدم در گفتگو با مهر:

زمینه حرکت به‌ سوی پزشکی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی مهیاست

زمینه حرکت به‌ سوی پزشکی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی مهیاست

رئیس مرکز قرآن و عترت معاونت فرهنگی وزارت بهداشت گفت: زمینه حرکت به سوی دانش پزشکی مبتنی بر ارزشها و آموزه های ناب اسلامی مهیاست و آحاد جامعه پزشکی انگیزه لازم جهت مشارکت در این فرآیند مقدس را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حرفه پزشکی و طبابت همواره در فرهنگ اسلامی و ایرانی دارای ارزش و جایگاه والایی بوده است. طبیبان ایران زمین که از حکمت و معرفت بالایی برخوردار بودند با اخلاق و رفتار خود برگ زرینی در تاریخ طب اسلامی به یادگار گذاشتند اما این فرهنگ امروزه کمرنگ شده است. آیا نظام بهداشت و سلامت کشور می تواند بیش از این مبتنی بر ارزشها و آموزه های اسلامی باشد؟ با توجه به مسئولیت اخیر دکتر مصطفی عباسی مقدم به عنوان رئیس مرکز قرآن و عترت(ع) معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با وی به بررسی این موضوع پرداختیم:

*به نظر شما با توجه به شکل گیری شورای توسعه فرهنگ قرآنی و کمیسیونهای پژوهشی و آموزش عالی در وزارتخانه های بهداشت و علوم، چه تغییر و تحولی را در عرصه علوم مختلف و پژوهشهای مربوطه می توان انتظار داشت؟

برخی گمان می کنند تحول بایستی در ظاهر و ساختمان و تابلو باشد اما مهمتر از ظواهر و عناوین، روح و محتوایی است که در رگهای نظام بهداشت و درمان جاری است، اگر انگیزه ها و روحیه ها الهی و دینی باشد رفتارها و عملکردها هم معنوی و قرآنی خواهد بود. آموزه ها و محتوایی که جامعه پزشکی ما می خواند و تدریس و تحصیل می کند، در عملکرد و رفتار او مؤثر است. ما معتقدیم تنها با یقین و تغییر یکسری ضوابط و مقررات نمی توان امید به اسلامی شدن نظام بهداشت و درمان داشت بلکه دمیدن روح ایمان و آیات قرآن در یکایک درسها، پژوهشها و آموزشها می تواند چنان نتیجه ای داشته باشد.

*آیا در این زمینه می توانیم به علوم دینی و تفاسیر قرآنی تکیه کنیم؟

البته آشنایی جامعه پزشکی با تفاسیر آیات وحی و روایات اهل بیت در تبیین آن آیات خیلی مؤثر است و آنها را با فضای عمومی اندیشه های دینی آشنا می کند اما ما فقط بر این آشنایی تأکید نمی کنیم بلکه زمینه های دیگری نیز هست که بایستی متخصصان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف و مقاطع طب و پزشکی به آن توجه نشان دهند. سعی در استخراج مبانی طب اسلامی از میان آیات و روایات از جمله این بایسته هاست.

ما سابقه درخشان طب اسلامی یا حکمت و تجربه حکیمان مسلمان را داریم و حتی قبل از اسلام پزشکان ایرانی با همان آموزه های ناقص دینی که داشته اند گامهای برجسته ای در عرصه علم طبابت و درمان بیماران مختلف روحی و جسمی داشته اند. با بهره برداری از تجارب و دانسته های آنان می توان سنگ بنای محکمی را برپا کرد و بر مبنای آن به احیای حکمت اسلامی همت گماشت. مگر ابن سینا که مشهورترین طبیب جهان است دانش خود را از کجا داشت؟ مگر غیر از همین حکمت اسلامی و پزشکی ایرانی بود که در واقع پزشکان امروز جهان وامدار و مدیون آن است؟

البته منظور بازگشت به گذشته های دور و تکرار همان آموزه ها و ترک پیشرفتهای جدید قرون گذشته نیست بلکه استفاده از آن تجربه ها و ادامه مسیر بازیابی مفاهیم و استخراج پاسخها از دون تجارب بومی و اندیشه های اسلامی و ایرانی است. به عبارت دیگر ما بایستی در پی تولید دانش پزشکی خالص اسلامی ایرانی باشیم و از تجارب و اندیشه های غربیان به عنوان یار و کمک پژوهشهای‌مان بهره بگیریم.

*آیا فکر می کنید زمینه چنین حرکتی در جامعه ما وجود دارد؟

هر چند برخی القا می کنند که جامعه پزشکی، از این اندیشه ها جداست ولی میزان مردمداری و دلسوزی و روحیه نیکوکاری جامعه پزشکی از طرفی و نگاه عمیق علمی و پیشرفتها و پیشتازی‌های آشکاری که پزشکان و محققان ما در عرصه های مختلف و در رقابت بین المللی از خود نشان داده اند همگی به علامت آن است که زمینه حرکت به سوی دانش پزشکی مبتنی بر ارزشها و آموزه های ناب اسلامی مهیاست و آحاد جامعه پزشکی ما انگیزه لازم جهت مشارکت در این فرآیند مقدس را دارند. همان طور که در سایر رشته ها به خصوص در علوم انسانی حرکت و خیزش خوبی برای تولید دانش اسلامی شروع شده است.

کد مطلب 2450764

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    نظرات

    • شهروند ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
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      اصولا دانش پزشکی چه ارتباطی با مذهب دارد،فرآیند مقدس دیگر چه واژه عجیبی است،آقای عباسی مقدم ما چیزی به نام طب اسلامی نداریم برای مثال عرض کنم،قرص استامینوفن یک مسکن است که کاری ندارد فرد مصرف کننده مسلمان است یا بت پرست،درمان هم یک مقوله علمی میباشد که از علم تعیت می کند،اگر این حرف ها را در مجامع علمی بین المللی بزنید به شما میخندند و خود را بی اعتبار می کنید.

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