به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سیدمحمد بیاتیان نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: نکند بخواهیم با فتنه‌گران و کسانی که مدت‌ها کشور را با بحران روبه‌رو کردند و مقدسات را به سخره گرفتند مماشات کنیم که در این صورت نمی‌توانیم پاسخگوی خانواده شهدا باشیم.

وی تاکید کرد: فتنه‌گران قابل بخشش نیستند و به گفته امام در آتش قهر الهی خواهند سوخت.

براساس این گزارش در ادامه رسول خضری نماینده مردم شین‌آباد در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از حضور علی لاریجانی در کردستان عراق و تاکید بر توسعه دیپلماسی پارلمانی گفت: ای کاش نمایندگان کرد مجلس نیز در این دیدارها حضور داشتند.

وی همچنین شکست داعش در کردستان عراق را به انسان‌های آزاده جهان تبریک گفت.