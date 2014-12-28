به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اخبار متفاوتی درباره وابستگی شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراینی و مالکان آن به رژیم صهیونیستی منتشر شده؛ شرکتی که اخیرا به صورت رسمی مجوز پرواز در آسمان ایران را دریافت کرده است.

در این میان، احمد جباری رئیس کمیته حمل و نقل کمیسون عمران مجلس با بیان اینکه هرگونه همکاری با شرکت های وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع است، گفته است: قطعا این ابهامات در روزهای آینده با پیگیری های کمیته حمل و نقل و نیز اعضای کمیسیون عمران مجلس برطرف و اعلام خواهد شد.

در همین حال، محمد دامادی یکی دیگر از نمایندگان نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است: طی تماس تلفنی که با رئیس سازمان هواپیمایی مبنی بر فعالیت ایرلاین اوکراینی در ایران داشتم، وی گفت که طبق استعلام قبلی از نهادهای امنیتی، این ایرلاین مشکل خاصی نداشته است، اما مقرر شد، وی به صورت مکتوب از نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات درباره این ایرلاین اوکراینی و مالکیت آن استعلام کند.

خبرگزاری "مهر" برای شفاف‌سازی بیشتر سند نامه‌نگاری‌ها بین یکی از شرکت‌های بزرگ هواپیمایی ایران با سفارت سوریه در ایران را درباره ماهیت شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراینی منتشر کرد.

در نامه "عدنان محمود" سفیر جمهوری عربی سوریه در تهران به مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان آمده است: "با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۲۱۷ / ۱ / ت مورخ ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۳ در خصوص شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراینی Ukrainian International Airlines، احتراما به استحضار می رساند:

دفتر مرکزی اعمال تحریم علیه اسرائیل وابسته به اتحادیه کشورهای عربی در پاسخ خود که از طریق وزارت امور خارجه سوریه دریافت نمودیم، صحت و اعتبار نامه شماره مورخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۱ میلادی صادره از سوی اتحادیه کشورهای عربی مورد تایید قرار داده است.

شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراینی Ukrainian International Airlines به خاطر گرایشات صهیونیستی پس از دریافت اطلاعات رسمی از دفاتر منطقه ای خود در سوریه و لبنان مبنی بر:

۱: مالکیت ۲۸.۴۹% سرمایه شرکت از سوی ARON MAYBERG که دارای تابعیت اسرائیل است.

۲: انجام عملیات انتقال مهاجرین یهود از اوکراین به اسرائیل از سوی شرکت مذکور.

۳: فعالیت آقای ARON MAYBERG و شرکت هواپیمایی متبوع وی در راستای منافع صهیونیستی.

به موجب توصیه شماره/۴/ صادره از هشتاد و ششمین کنفرانس ضابطان ارتباط دفاتر منطقه ای طی نامه شماره ۵۱۸/۲۰۱۱/م مورخ ۲۷/سپتامبر/۲۰۱۱ که به این دفاتر ابلاغ گردیده است، بر اساس مواد شماره ۱۳۴ و ۱۰۰ تکراری، شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراینی Ukrainian International Airlines ممنوع المعامله اعلام نموده است."



به هر حال، دستگاه‌های مسئول می‌توانند با بررسی مجدد این مجوز، گام‌های جدیدی بردارند تا مبادا اقدامی خلاف منافع ملی کشور صورت گیرد.