انتخاب سرمربي براي تيم كشتي آزاد يك ضرورت محسوب مي شود

جواد رفوگر كارشناس كشتي و دبيرسابق فدراسيون كشتي در گفتگو با خبرنگار " مهر" درمشهد، با بيان مطلب فوق اظهار داشت : اين كه يك نفر درتيم حرف اول را بزند و مشكلات تيم را به فدراسيون منتقل كند محاسن بيشتري نسبت به تصميم گيري توسط جمع دارد چرا كه دراين بين كشتي گيران نيز وظيفه خود را بهترخواهند فهميد.

وي درخصوص گزينه هاي مطرح شده از سوي رسانه ها و محافل ورزشي براي احرازپست سرمربيگري تيم كشتي آزاد گفت : تمامي افرادي كه نامشان برده شده داراي ويژگي هاي مثبتي هستند كه توانايي اداره تيم را دارند ولي تصميم نهايي در اين خصوص به فدراسيون مربوط مي شود.

رفوگردرمورد شرايط به وجود آمده درمجارستان خاطرنشان كرد : نمي توان گفت كه نبود يك سرمربي درتيم عامل عدم نتيجه گيري مناسب تيم كشتي ايران در مسابقات جهاني بود اما گذشتن از كنار اين عامل نيز سخت است .