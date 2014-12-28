به گزارش خبرنگار مهر، قرار است امروز میثم حسینی، مهدی جعفر پور، رضا نوروزی و نیلسون کوریا جهت مشخص شدن وضعیتشان در باشگاه حضور پیدا کرده و با مسئولین باشگاه صحبت کنند. شب گذشته با این چهار بازیکن تماس گرفته شده و به آنان اعلام شده که دیگر حق تمرین با پرسپولیس را ندارند و باید در جلسه امروز حضور پیدا کنند تا وضعیت آنها درخصوص ماندن یا رفتنشان از پرسپولیس مشخص شود.

به گفته یکی از این بازیکنان باشگاه اگر می خواهد آنها را در لیست مازاد قرار دهد باید مطالبات این بازیکنان را پرداخت کند.

با این شرایطی که در پرسپولیس وجود دارد و هنوز مدیرعامل این تیم مشخص نیست چه کسی خواهد بود آیا مسئولین می توانند با قرار دادن این چهار بازیکن در لیست مازاد کلیه مطالبات آنها را داده و آنها را از لیست خارج کنند.