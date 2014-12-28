به گزارش خبرنگار مهر، محسن تفقدی ظهر یکشنبه در نشست خبری در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان این که در سیر تحول دانشگاه به کارآفرینی هستیم، اظهارداشت: در دانشگاه کارآفرین، فعالیت دانشگاه نه تنها بر تربیت نیروی متخصص است، بلکه تربیت نیروی کارآفرین اهمیت ویژه ای دارد.

وی با تأکید بر این که پژوهش بدون سرمایه یعنی هیچ، اذعان داشت: طبق پیش بینی اسناد بالادستی، بنا بوده در سال ۹۴ چهار درصد تولید ناخالص ملی صرف پژوهش شود که در بودجه سال ۹۴ که دولت تقدیم مجلس کرده تنها ۶ درصد از تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص یافته است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به این که بودجه پژوهش، یکی از آسیب پذیرترین بخش های بودجه سازمان ها است، تصریح کرد: طبق برخی مصوبات، همه سازمان های دولتی موظف هستند که یک تا سه درصد اعتبارات خود را صرف پژوهش کنند.

استانداری در جهت دهی به بودجه های پژوهشی اقدام کند

وی افزود: استانداری به عنوان متولی این امر، تلاش می کند تا تخصیص اعتبار به پژوهش در سازمان ها صورت گیرد، اما استانداری باید هدایت بودجه های پژوهشی سازمان هایی که پژوهش در وظایف ذاتی آن ها نیست، به سمت سازمان های پژوهش محور هدایت کند.

تفقدی بودجه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را تنها ۰.۷ درصد کل بودجه این دانشگاه عنوان کرد و گفت: مبلغ کل بودجه پژوهشی ما، حدود هفت میلیارد تومان است که با کسر مبلغ حقوق کارکنان و مخارج روزانه، کمتر از ۵ میلیارد تومان باقی می ماند که این مبلغ حداقل های پژوهشی دانشگاه را برآورده نمی سازد.

وی با بیان این که در دانشگاه ها، دو نوع پژوهش صورت می گیرد، ادامه داد: دانشگاه ها عمدتا بر پژوهش های آموزش محور و پژوهش هایی که تولید دانش می کنند متمرکز هستند.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأکید کرد: دانشگاه ها باید از تمرکز بر این دو نوع فعالیت پژوهشی کاسته و به پژوهش های برای رفع نیازهای جامعه توجه کنند و دانشگاه علوم پزشکی در رفع نیازهای بهداشتی جامعه گام بردارد.

بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برای پژوهش های HTLV۱ اختصاص یافت

وی به اولویت بندی موضوعات پژوهشی در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از بیماری های اندمیک که در استان خراسان شایع تر از دیگر نقاط ایران است، بیماری HTLV۱ بوده که شیوه های درمان این بیماری جزء اولین اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد محسوب می شود.

تفقدی بودجه اختصاص یافته به پژوهش در این زمینه را بیش از ۱۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: پژوهش در این زمینه در محورهای بررسی عوارض عصبی و خونی بیماری و طراحی واکسن برای پیشگیری از آن بوده است.

وی دیگر اولویت دانشگاه را بیماری سالک و درمان آن عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به این که استان یکی از کانون های مهم سالک است، جا دارد که دانشگاه علوم پزشکی به این مهم توجه کند و از پژوهش هایی که در این زمینه صورت می گیرد، حمایت کند.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدافزود: تجویز و مصرف منطقی داروها و توجه به بیماری های قلبی عروقی، از دیگر اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

وی با بیان اینکه توجه ویژه ای بر توانمندسازی اعضای هیئت علمی داریم، گفت: حدود ۱۵۰ نفر از اعضای هیئت علمی در فلوشیپ پژوهشی شرکت کرده اند.

تفقدی به تعاملات بین المللی دانشگاه اشاره کرد و افزود: چند قرارداد خارجی مبنی بر تبادل پژوهشگر داشتیم و توانستیم درصد قابل توجهی از هزینه پژوهشی دانشگاه را از منابع خارجی دانشگاه جذب کنیم.

وی بر توجه بیشتر به فناوری تأکید کرد و اذعان داشت: در این حوزه زیرساخت هایی از جمله تشکیل شورای فناوری و مدیریت فناوری را صورت داده ایم و دانشجویان دکترای دانشگاه موظف هستند که پایان نامه هایی که منجر به تولید شود، ارائه دهند.

۲۶ شرکت دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص بستری سازی تشکیل شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: ۲۶ شرکت از ۲۹ شرکت مستقر در مراکز رشد این دانشگاه، اقداماتی جهت دریافت مجوز دانش بنیان بودن شرکت صورت داده اند و در انتظار دریافت مجوز نهایی از دفتر ریاست جمهوری هستند.

وی افزود: در مرکز رشد دارویی دانشگاه بیش از ۱۳ شرکت متشکل از اعضای هیئت علمی و دانشجویان و پژوهشگران مشغول فعالیت هستند و در مرکز رشد فناوری سلامت، ۱۶ شرکت فعالیت می کنند.

تفقدی در خصوص حمایت از این شرکت ها گفت: در سال ۹۳ بیش از ۷۰۰ میلیون تومان وام به این شرکت ها اختصاص داده‌ایم و همچنین این شرکت های از خدمات مشاوره ای دانشگاه بهره گرفته اند.

وی با بیان این که این شرکت ها تاکنون چندین فرمولاسیون دارویی وارد بازار کرده اند، افزود: این شرکت ها به سوددهی رسیده اند به طوری که توانسته اند حمایت مالی دانشگاه را بازگردانند.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به اقدامات دانشگاه جهت گسترش تفکر حرکت به سمت فناوری اشاره کرد و ادامه داد: در این خصوص کارگاه های آموزش ایجاد شرکت دانش بنیان، آموزش ثبت اختراع، آموزش قوانین و مقررات تجهیزات پزشکی و غیره تشکیل داده ایم.

وی کمبود فضای زیرساختی را از مشکلات فناوری دانست و گفت: در حال پیگیری احداث یک کارگاه تولیدی با سه خط تولید هستیم تا در اختیار کسانی که در مراکز رشد فعالیت می کنند بگذاریم.