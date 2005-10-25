اولين جشنواره موضوعي نشريات دانشجويي سراسر كشور برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، مسائل و آسيب هاي اجتماعي جوانان با زير محورهاي « اعتياد، دانشگاه، جوان» ، «بيكاري، اشتغال، كارآفريني»، «هويت نسلي، تضاد نسل ها و ارتباط ميان نسلي»، فساد اداري و تاثير اجتماعي آن، مشاركت اجتماعي و سرمايه اجتماعي، رفاه و عدالت اجتماعي و همسر گزيني و آئين ازدواج از موضوعات اولين جشنواره موضوعي نشريات دانشجويي سراسر كشور است.

نشرياتي كه حول محور «زن» در زير محورهاي زن و حقوق بشر، زن و نهادهاي غيردولتي، «زن، اشتغال، كارآفريني»، «زن، آموزش ، توسعه» ، «زن، ازدواج، خانواده»، «زن، جنسيت، بزهكاري» و زن و جهاني شدن فعال بوده اند قابل شركت در اين جشنواره هستند.

بر طبق اين گزارش، ميراث فرهنگي و گردشگري نيز با زير محورهاي موانع توسعه صنعت تورسيم در ايران، «گويش ها، قوميت ها، اقوام»، ميراث فرهنگي و هويت ملي، تاثيرات اجتماعي و اقتصادي گردشگري، «سير و سفر، روح و روان، معرفت بشري»، «جذب توريسم، فرصت ها و تهديدها» و سفرنامه هاي شخصي محور ديگر اين جشنواره است.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اولين جشنواره موضوعي نشريات دانشجويي سراسر كشور داراي شش برنامه جنبي اعم از كارگاههاي تخصصي و موضوعي روزنامه نگاري، نمايشگاههاي موضوعي مرتبط با محورهاي جشنواره، نمايش فيلم هاي مستند موضوعي، نمايشگاه كتاب و نمايشگاه عكس است.

آثار منتشر شده در نشريات دانشجويي در هر محور به صورت جداگانه و در بخش هاي خبر، مصاحبه، گزارش، تيتر، سرمقاله و يادداشت، مقاله، شعر، داستان، عكس، طنز، طرح روي جلد و طرح و كاريكاتور مورد ارزيابي قرار مي گيرد و نشريات دانشجويي در سه محور مستقل مورد داوري قرار خواهند گرفت و در نهايت از نشريات برتر هر محور تقدير خواهد شد.