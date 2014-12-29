تشریح وضعیت بیمه همگانی/ثبت نام رایگان ۸.۵ میلیون فاقد بیمه

سید مهدی میرشاه ولد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام متقاضیان بدون پوشش بیمه ای از اردیبهشت ماه در سراسر کشور آغاز شد و تا امروز بیش از پیش بینی اولیه در سایت سازمان بیمه سلامت ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام متقاضیان طبق بند الف ماده ۳۸ برنامه پنجم توسعه و در راستای بیمه همگانی رایگان برای مردم ایران صورت گرفته است،گفت: در ابتدا براساس برآوردهای اولیه احتمال ثبت نام ۶ میلیون نفر شده بود درحالی که تعداد این افراد به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.

سخنگوی ستاد اجرایی بیمه همگانی سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: در حال حاضر ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار دفترجه بیمه برای متقاضیان صادر شده است و به تمامی افراد واجد شرایط پیامک مراجعه برای دریافت دفترچه ارسال شده است.

میرشاه ولد همچنین به همپوشانی بیمه ای برخی از ثبت نام کنندگان اشاره کرد و گفت: حدود ۷ درصد از افرادی که برای بیمه همگانی رایگان ثبت نام کرده بودند دارای بیمه دیگری بودند که دفترچه بیمه به آنان تعلق نمی گیرد.

به گفته وی، یکی از شرایط پوشش بیمه رایگان این بود که افراد فاقد هرگونه بیمه باشند در غیر اینصورت نام آنان حذف خواهد شد.