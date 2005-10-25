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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۰۸

طي ماه گذشته ( مهر ماه )

282 عنوان كتاب در مشهد از هيات نظارت مجوز انتشار گرفتند

282 عنوان كتاب از هيات نظارت بر نشر كتاب در مشهد مجوز انتشار گرفته و طي ماه جاري منتشر مي شوند .

به گزار ش خبرنگاركتاب مهردرمشهد 282 عنوان كتاب با مجوز رسمي اداره كل فر هنگ وارشاد اسلامي خراسان رضوي  با شمارگان 000/367/3 جلد  منتشرخواهد شد . 

بنابراين گزارش از اين عناوين 159 عنوان كتاب چاپ اول و 123 عنوان چاپ  مجدد مي باشد .

کد مطلب 245082

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