282 عنوان كتاب در مشهد از هيات نظارت مجوز انتشار گرفتند

به گزار ش خبرنگاركتاب مهردرمشهد 282 عنوان كتاب با مجوز رسمي اداره كل فر هنگ وارشاد اسلامي خراسان رضوي با شمارگان 000/367/3 جلد منتشرخواهد شد .
بنابراين گزارش از اين عناوين 159 عنوان كتاب چاپ اول و 123 عنوان چاپ مجدد مي باشد .
282 عنوان كتاب از هيات نظارت بر نشر كتاب در مشهد مجوز انتشار گرفته و طي ماه جاري منتشر مي شوند .
به گزار ش خبرنگاركتاب مهردرمشهد 282 عنوان كتاب با مجوز رسمي اداره كل فر هنگ وارشاد اسلامي خراسان رضوي با شمارگان 000/367/3 جلد منتشرخواهد شد .
بنابراين گزارش از اين عناوين 159 عنوان كتاب چاپ اول و 123 عنوان چاپ مجدد مي باشد .
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