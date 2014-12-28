به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نشست خبری استاندار اصفهان با خبرنگاران در گلپایگان که به دنبال حادثه سرقت مسلحانه و درگیری در این شهرستان برگزار شد، سردار عبدالرضا آقاخاني نيز در تشريح حادثه درگيري مسلحانه در شهرستان گلپايگان اظهار داشت: اين واقعه از صبح روز شنبه در چند استان همجوار اتفاق افتاد و سارقين با مسيري كه انتخاب كرده بودند وارد شهرستان گلپايگان شدند كه با توجه به اشرافيت كاملي كه عناصر انتظامي در شهرستان گلپايگان داشتند به جهت مقابله جدي در خصوص اينكه اين عوامل در داخل شهر نفوذ نكند و ضايعات و خسارات گسترده تري به وجود نيايد اقدامات لازم را صورت دادند.

وي افزود: متأسفانه در راستاي اقدامات انجام گرفته از سوي عوامل انتظامي شهرستان گلپايگان سه نفر از مأموران انتظامي به درجه رفيع شهادت نائل شدند؛ اما خوشحال از اين هستيم كه مانع از نفوذ اين افراد به داخل شهر شدند و امنيت و آرامش مردم را خدشه دار نكردند.

سردار آقاخاني با اظهار اميدواري نسبت به اينكه در ادامه كار با توجه به اشرافيت كامل و جامع و همكاري خوب تمامي اعضاي شوراي تأمين به ويژه رياست شوراي تأمين استان، بتوانيم در اسرع وقت به نتيجه كامل رسيده و ضاربين را به مردم خوب و ولايتمدار شهرستان گلپايگان معرفي كنيم، افزود: از همكاري خوب مردم شهرستان تشكر و قدرداني داشته كه طي اين مدت با مأمورين نيروي انتظامي همراهي كرده اند.

فرمانده انتظامي استان اصفهان با بيان اينكه ضاربين بنا به اطلاعات اوليه سه نفر بوده اند كه يك نفر از آنها در درگيري با مأمورين شهرستان گلپايگان كشته شده و دو نفر ديگر نيز متواري و تحت تعقيب هستند، افزود: به محض كسب اطلاعات جديد در رابطه با دستگيري و به دام انداختن اين سارقين، مردم ولايتمدار را در جريان امر قرار خواهيم داد.

وي در پايان تعداد مجروحين اين حادثه را در شهرستان گلپايگان ۶ نفر بيان كرد و افزود: در اين حادثه متأسفانه دو نفر ديگر نيز در مسير حركت اين ضاربين و سارقين كشته شدند كه در مجموع در شهرستان گلپايگان تاكنون ۵ نفر بر اثر اين حادثه كشته شدند و ادامه كار را در استان همجوار در حال پيگيري هستيم.