2015 سالی برای مشاغل حوزه آی تی

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزگاری که اوضاع و شرایط اقتصادی نامناسبی بر کشورهای مختلف دنیا سایه افکنده، داشتن یک شغل مناسب و درآمدی هنگفت یکی از آرزوهای همیشگی انسان هاست تا به سادگی بتوانند هزینه های زندگی خود را هموار کنند. برخی از تحلیل گران به برتری و مزیت های شغل های حوزه آی تی در سال 2015 میلادی پرداخته اند:

عصر امروز به عصر تکنولوژی نام گرفته در نتیجه شرکت هایی که در حوزه های فناوری، اطلاعات و تکنولوژی فعالیت دارند به مهندسان حوزه آی تی و افرادی که در این رشته تحصیل کرده اند برای هموار کردن مطالبات خود نیاز دارند تا بتوانند پاسخگوی کاربرانشان بوده و در عرصه رقابت نیز به کسب درآمد بپردازند. این مشاغل می توانند حوزه سخت افزار، نرم افزار یا آی تی را پوشش دهند.

*نفوذ تکنولوژی به حوزه های مختلف

در سال های گذشته، دامنه کاری فعالان حوزه آی تی به نسبت امروز بسیار محدود بود و شاغلان این حوزه تنها در شرکت های آی تی فعال بودند اما امروزه دامنه کاری فعالان حوزه آی تی بسیار گسترده شده و در تمامی شرکت ها، برنامه های شبکه های تلویزیونی، شرکت های دانش بنیان و ... حضور پر رنگی از فعالان حوزه آی تی دیده می شود. برای مثال، در ثبت نام بیمه سلامت امریکا، سیستم های اطلاعاتی به دلیل هجوم زیاد کاربران دچار اختلالات شبکه ای شدند تا امر ثبت نام بیش از پیش زمان بر باشد.

* درآمدهای هنگفت از یک اتاق ساده

در ابتدا و برای شروع هر کسب و کاری حداقل به یک مکان ثابت، تجهیزات، امکانات لازم و ... نیاز است اما فعالان حوزه آی تی تنها با در اختیار داشتن یک سیستم رایانه ای و برنامه های مورد نیازشان می توانند درآمدهای هنگفت و بیشتری نسبت به سایر مشاغلی داشته باشند که با وجود اختصاص دادن مکان و سازمان های بزرگ در آمد چندانی ندارند. فعالان حوزه آی تی با وجود نداشتن مدرک یا تحصیلات آکادمیک می توانند با اشخاصی که تحصیلات آکادمیک دارند، برابری کنند، افرادی مانند زاکربرگ که تحصیلات خود را نیمه کاره رها کرده یا هکرهای نوجوانی می توانند مثالی از این موضوع باشند.

* مشاغل درآمدزای حوزه آی تی در سال 2015

از حوزه های مختلف فعالیت در رشته آی تی در سال 2015 میلادی می توان به مواردی مانند : مهندسی سخت افزار، نرم افزار، گرافیک، آی تی، پشتیبانی شبکه، امنیت شبکه، کارمندان حوزه اطلاعات و ... اشاره کرد.



* نقش تبلغات بر درآمدزایی بیشتر از حوزه آی تی

تبلیغات راهبردی ارتباطی است که سمت و سوی آن در راستای مصرف است و مخاطبان را به طور ویژه ای هدف قرار می‌ دهد. در دنیای پیچیده و در عین حال پهناور فناوری اهداف خاصی مد نظر قرار داده شده تا رضایت خاطر مشتریان و کاربران تأمین شود. مهم ترین اهداف آنها عبارتند از، ایجاد نیاز، متقاعد کردن مخاطب به این که محصول تولید شده به نیازهای واقعی او پاسخ می‌دهد و در نهایت قانع کردن او به خرید کالایی که قرار است وارد بازار فناوری شود.