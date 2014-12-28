به گزارش خبرگزاری مهر محمدنبی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در جلسه شورای مرکزی این حزب در آستانه سالروز حماسه 9 دی اظهار داشت: حماسه 9 دی پاسخ بصیرانه ملت ایران به فتنه‌گران خارجی و داخلی بود، ملت ایران در آن روز با حضور گسترده خود اثبات کرد که راهش از فتنه‌گران قانون‌شکن و وابسته به بیگانه جداست. حماسه‌سازان 9 دی برای همیشه از فتنه‌گران توبه نکرده و توجیه کنندگان فتنه، تبّری جستند.

حبیبی افزود: خسارت مادی ومعنوی فتنه‌گران به نظام و انقلاب اسلامی به ویژه تحریم‌های غرب که به پشتیبانی از فتنه‌گران صورت گرفت فشارهایی را به مردم مستضعف کشور وارد ساخته است. امید غربی ها این بوده که مقاومت مردم ما را بشکنند؛ البته اعتقادات دینی و علاقه‌مندی آنها به انقلاب اسلامی، محاسبه آنها را غلط از آب در آورده است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت تبیین ریشه ها و عوامل فتنة 88 و چرایی حماسة مردم در 9 دی از اقدام بعضی مسئولان استانی در سفرهای اخیر ریاست محترم جمهوری در خصوص جمع‌آوری تابلو نوشته‌های مردمی در بزرگداشت 9 دی و محکومیت فتنه‌گران اظهار تأسف کرد و بیان داشت: دولت باید در قبال فتنه 88 و حماسه 9 دی موضعی شفاف و هماهنگ با نظام و رهبری داشته باشد.

وی افزود: همانطور که در تاریخ دفاع لبیک گویان به حسین بن علی(ع) زنده نگه داشته شده باید روز لبیک مردم ایران به رهبری در برابر فتنه‌گران برانداز هم زنده نگه داشته شود، زیرا به تاریخ سپردن این حماسه‌ها زمینه ساز فتنه‌های دیگر خواهد شد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با تقدیر از مانور نظامی مقتدرانه ارتش در دریای عمان و اقیانوس هند و دیپلماسی فعال ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در کشورهای خط مقدم مقاومت اسلامی گفت: اقتدار سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ضامن ثبات و امنیت در منطقه است و نشان می‌دهد که ایران مقتدر بدون دخالت بیگانگان ظرفیت و توانمندی حفظ امنیت و ثبات و حل چالش‌های منطقه ای را دارد .

وی افزود:اقتدار ایران به کشورهای همسایه اطمینان می‌دهد که از امنیت آنها در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند پاسداری کند بدون اینکه به ناوگان‌های آمریکا و انگلیس نیازی باشد.

وی افزود: به قدرتهای سلطه‌گر نیز اثبات کردیم که ایران با اقتدار کامل اجازه هیچگونه تعرضی را به مرزهای هوایی و زمینی و دریائی خود از سوی هیچ قدرتی نمی‌دهد.

حبیبی همچنین با اشاره به دستاوردهای عظیم راهپیمایی 20 میلیونی شیعیان جهان در اربعین و تقدیر از همه کسانی که با خدمات صادقانه و عاشقانه خود به زائرین، حماسة معنوی بی نظیری را در جهان آفریدند تصریح کرد: خطر اسلام انگلیسی ، دستاورد حماسی راهپیمایی اربعین را تهدید می کند و از مجمع جهانی اهل بیت(ع) که سالگرد تأسیس آن است می خواهیم در مبارزه علیه اسلام آمریکایی و اسلام انگلیسی که تفکر اسلام ناب محمدی(ص) را نشانه رفته‌اند کوشش بیشتری مبذول دارد.

وی همچنین با تقدیر از آستان قدس رضوی و خادمان آن حضرت بخاطر میزبانی از زائران پیاده امام رضا(ع) تاکید کرد: ترویج و توسعه این فرهنگ در کشور موجب افزایش قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران در برابر تهاجم فرهنگی غرب می شود.

وی تفزود: ملت مؤمن و متدین از همه کسانی که به شکلی در خدمت زائران اربعین وامام رضا(ع) قرار دارند انتظار دارند که مثل روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی و مثل میزبانان عراقی از زائران و میزبانی خادم آستان قدس رضوی روحیه ایثار و احسان و از خود گذشتگی را در چنین ایامی تقویت کنند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود پیروزیهای اخیر ارتش و مردم عراق علیه گروهک تروریستی داعش را نتیجه همبستگی ملی و سیاسی مردم و مرجعیت و دولت عراق دانست و افزود: در آینده نزدیک شاهد پایان کار این گروهک تروریستی خواهیم بود و توطئه‌های کشورهای عربی مرتجع و حامیان آنها یعنی آمریکا و انگلیس و صهیونیسم باطل خواهد شد.

حبیبی همچنین با توجه به مفاد بودجه سال 94 و گزارش اقتصادی رئیس جمهور برای سفر به خراسان جنوبی تصریح کرد: رشد اقتصادی مثبت کشور در شرایط تحریم قابل تقدیر است و دولت باید تلاش کند کاهش تورم اعلام شده به زیر 17 درصد برای مردم به ویژه اقشار ضعیف قابل لمس گردد تا امید مردم به تدابیر دولت افزایش یابد.

وی افزود: از دولت می خواهیم در مورد گرانی‌ها نیز تدبیری بیاندیشد تا مردم طبقه کم درآمد دچار مشکل نباشند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به بودجه سال 94 و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی افزود: دولت از فرصت کاهش قیمت نفت برای قطع وابستگی بودجه به نفت استفاده کند و با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و افزایش درآمد آن بخش، زمینة رشد مالیاتی را در کشور فراهم نماید زیرا بدون افزایش درآمد بخش خصوصی افزایش مالیات فقرزا خواهد بود.

حبیبی در پایان بااشاره به سالروز میلاد حضرت مسیح (ع) آغاز سال نو میلادی را به هموطنان مسیحی تبریک گفت و اظهار داشت: همزیستی مسالمت‌آمیز مسیحیان و مسلمانان در ایران و سرکشی‌های رهبر معظم انقلاب از خانواده شهدای مسیحی در ایران الگوی همبستگی اجتماعی مورد قبول نظام اسلامی است و وعده بیعت حضرت مسیح (ع) با آخرین پیشوای شیعیان جهان حضرت ولی عصر(عج) که درچند روز آینده سالروز آغاز امامت آن حضرت است، قطعاً تحقق پیدا خواهد کرد.