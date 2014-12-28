به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جلالی در نخستین جلسه هماهنگی کمبته کودک و نوجوان دهه فجر استان البرز که پیش از ظهر یکشنبه با حضور اعضای این کمیته در محل کانون پرورش فکری در کرج برگزار شد، دهه فجر را فرصتی مغتنمی برای ثبت خاطرات خوب برای کودکان ونوجوانان دانست و اظهار داشت: داشتن تجربه خوشایند باعث به یاد ماندن این واقعه مهم و سرنوشت ساز خواهد شد بنابراین باید سعی کنیم فعالیت هایی برای ایام الله دهه فجر تعریف شود که منجر به ثبت خاطرات خوب برای بچه ها شود.

وی ضمن تشریح فعالیت های این کمیته گفت: باتوجه به اینکه مخاطبان این کمیته گروه حساسی هستند باید برنامه‌ریزی برای آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با آرمان‌ها، اهداف و خدمات انقلاب اسلامی که از ماموریت‌های کمیته کودک و نوجوان ستاد بزرگ‌داشت دهه فجر است با دقت و حساسیت ویژه‌ای انجام شود.

جلالی آگاهی از ویژگی‌های کودک و نوجوان را ضرورتی مهم در برنامه ریزی برای این گروه سنی برشمرد و افزود: زمینه‌سازی برای حضور و مشارکت هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان در برنامه‌های مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری مراسم‌های مختلف فرهنگی، هنری و الگوسازی مناسب به منظور هدایت کودکان و نوجوانان در جهت پیشبرد اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی از دیگر وظایف و ماموریت‌های کمیته کودک و نوجوان ستاد بزرگ‌داشت دهه فجر است.

وی از نمایندگان نهادها و سازمان های مختلف خواست با اعلام دقیق زمان و مکان فعالیت های پیشنهادی خود به سایر سازمان های عضو کمیته، فرصت استفاده از فعالیت های مشترک را فراهم کنند.

پیشنهاد انتشار ویژه نامه یکی یکدونه در دهه فجر

مدیرکل پرورش فکری البرز در بخشی دیگر از سخنانش ضمن اعلام ظرفیت های کانون گفت: تمامی مراکز فرهنگی، هنری کانون در استان برنامه های ویژه ای را تدارک دیده و اجرا خواهند کرد که در جلسه آینده در قالب جدول به اطلاع اعضای کمیته خواهد رسید.

وی افزود: در صورت امکان تامین اعتبار از طرف سازمان های عضو صورت گیرد تا نشریه تخصصی و ویژه ای نیز برای این ایام در قالب شماره ویژه ای از نشریه یکی یک دونه منتشر شود.



جلالی با اشاره به ظرفیت های کانون در زمینه نمایش عروسکی و تئاتر گفت: این آمادگی را داریم تا جدول ویژه اجرای نمایش عروسکی را به اعضا کمیته ارائه دهیم تا آنان نیز برنامه ریزی لازم برای حضور مخاطبانشان در این فعالیت های شاد و جذاب را داشته باشند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد در جلسه آینده تمامی سازمان های عضو، برنامه مدون خود را با زمان و مکان مناسب در اختیار کمیته قرار دهند تا با شرکت در برخی برنامه ها انگیزه همکاران و مخاطبان برای اجرای فعالیت های بیشتر فزونی یابد.

افتتاح چند مهد کودک در سالگرد پیروزی انقلاب

افتتاح چند مهد کودک در شهرستان های استان، زنگ انقلاب در مهدهای کودک، تقدیر و تجلیل از برخی مهدهای کودک برتر، برگزاری مسابقه نقاشی، غبار روبی مزار شهدا و برگزاری جشن ویژه 22 بهمن در مهد کودک ها، دیدار با خانواده شهدا، غبار روبی مزار شهدا، برپایی کار گاه های آشنایی با شخصیت امام خمینی (ره) و دستاوردهای انقلاب اسلامی، برپایی جشنواره های فرهنگی و هنری برای مدد جویان و خانواده های آنان در سطوح مختلف و نشست ویژه مقاله نویسی از جمله فعالیت های پیش بینی شده اعضای کمیته کودک و نوجوان استان است.

ملیحه مومن سردبیر نشریه یکی یکدونه از اعضای این کمیته نیز بر همپوشانی فعالیت ها در بخش خصوصی اعلام آمادگی کرد و گفت: چنانچه برنامه ها در زمان مناسب اطلاع داده شود در زمینه اطلاع رسانی به مخاطبان برای استفاده بهتر تمام تلاشمان را خواهیم کرد.

کمیته کودک و نوجوان متشکل از نمایندگان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) است و مسئولیت کمیته به عهده کانون پرورش فکری است.