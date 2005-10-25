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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۱۰

اتباع خارجي مشهد عوارض خدمات شهري پرداخت مي كنند

شهرداري مشهد اجازه دارد مبلغ 150 هزار ريال از اتباع خارجي بابت عوارض خدمات شهري به صورت ساليانه دريافت نمايد .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، دكتر سيد علي اكبر رزمي ، رييس شوراي شهر مشهد در يكصد و سومين جلسه علني شوراي شهر ، گفت : با توجه به توضيحات نماينده اداره كل اتباع و مهاجرين خارجي خراسان رضوي مبني بر وجود مصوبه اي جهت كنترل پرداخت عوارض شهرداري ، مديريت شهري مكلف گرديد اقدامات لازم جهت وصول عوارض را به انجام رسانده و از همكاريهايي اداره كل نيز در جهت ضمانت اجرايي اين مصوبه استفاده نمايد .

 

بنابرهمين گزارش ، پرداخت سه درصد كارمزد بابت همكاري اداره كل امور اتباع بلا مانع است .
کد مطلب 245085

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