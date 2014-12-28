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۷ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۲۲

تقي زاده:

بي سوادي بزرگترين عامل توسعه نيافتگي جوامع است

بي سوادي بزرگترين عامل توسعه نيافتگي جوامع است

اهواز ـ مديركل آموزش و پرورش خوزستان گفت: بي سوادي بزرگترين عامل عقب ماندگي جوامع در توسعه نيافتگي است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي زاده پیش از ظهر امروز در مراسم استاني گراميداشت سالروز تاسيس نهضت سوادآموزي اظهار كرد: از سال 58 تا كنون حداقل 35 همايش استاني سواد آموزي در استان و يا حتي شهرستان ها برگزار شده است. همه بايد بدانند كه آموزش و پرورش به تنهايي متولي سوادآموزي نيست و همه نهادها و ارگان ها بايد به اين زمينه ورود پيدا كرده و از آن حمايت كنند.

وي افزود: بايد يک مسئوليت همگاني، سوادآموزي را پشتيباني كند تا موفق شود اما متاسفانه اكنون اين مسئوليت همگاني وجود ندارد. هر جامعه و كشور زماني در مسير توسعه قرار مي گيرد كه يك جامعه با سواد داشته باشد.

مديركل آموزش و پرورش خوزستان تصريح كرد: فرهنگ، سواد و دانش به خصوص مهارت بسيار مهم بوده و پل ارتباطي ميان گذشته، حال و آينده هستند و اگر اين پل ارتباطي وجود نداشته باشد ما به خوبي نمي توانيم داشته هاي خودمان از گذشته به حال و ‌آينده منتقل كنيم.

تقي زاده يادآور شد: كانون توجه و نگاه در سوادآموزي بايد بحث مهارت آموزي باشد. اگر تمام جريان تعليم و تربيت به سمت كسب ساده ترين مهارت هاي زندگي اجتماعي هدايت شود براي ما كفايت مي كند. مهارت مدنظر ما بوده و يكي از آسيب هاي ما علاقه مردم به پشت ميز كار بودن است و باعث مي شود سهمي در توليد صنعت، تكنولوژي و علم جهاني نداشته باشيم.

وي با بیان اینکه بي سوادي بزرگترين عامل عقب ماندگي جوامع در توسعه نيافتگي است، عنوان کرد: چرا بايد در سرزميني كه مهد اولين ها بوده، 650 هزار نفر بي سواد داشته باشيم. متاسفانه اکنون بيش از 10 درصد جامعه خوزستان مطلق بي سواد بوده و بيش از 50 درصد در دوره ابتدايي هستند و با اين بي سوادي نمي توانيم در جامعه تحولي ايجاد كنيم.

مديركل آموزش و پرورش خوزستان گفت: بايد تمام دستگاه ها، سازمان ها، نهادها و موسسات دولتي و غير دولتي در زمينه رفع بي سوادي احساس مسئوليت كنند. چرا نبايد سوادآموزي اولوليت اول اين استان باشد؟ اگر افراد با سواد در استان داشته باشيم قطعا كشاورزي، بهداشت و صنعت خيلي خوبي هم خواهيم داشت.

کد مطلب 2450862

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