بي سوادي بزرگترين عامل توسعه نيافتگي جوامع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي زاده پیش از ظهر امروز در مراسم استاني گراميداشت سالروز تاسيس نهضت سوادآموزي اظهار كرد: از سال 58 تا كنون حداقل 35 همايش استاني سواد آموزي در استان و يا حتي شهرستان ها برگزار شده است. همه بايد بدانند كه آموزش و پرورش به تنهايي متولي سوادآموزي نيست و همه نهادها و ارگان ها بايد به اين زمينه ورود پيدا كرده و از آن حمايت كنند.

وي افزود: بايد يک مسئوليت همگاني، سوادآموزي را پشتيباني كند تا موفق شود اما متاسفانه اكنون اين مسئوليت همگاني وجود ندارد. هر جامعه و كشور زماني در مسير توسعه قرار مي گيرد كه يك جامعه با سواد داشته باشد.

مديركل آموزش و پرورش خوزستان تصريح كرد: فرهنگ، سواد و دانش به خصوص مهارت بسيار مهم بوده و پل ارتباطي ميان گذشته، حال و آينده هستند و اگر اين پل ارتباطي وجود نداشته باشد ما به خوبي نمي توانيم داشته هاي خودمان از گذشته به حال و ‌آينده منتقل كنيم.

تقي زاده يادآور شد: كانون توجه و نگاه در سوادآموزي بايد بحث مهارت آموزي باشد. اگر تمام جريان تعليم و تربيت به سمت كسب ساده ترين مهارت هاي زندگي اجتماعي هدايت شود براي ما كفايت مي كند. مهارت مدنظر ما بوده و يكي از آسيب هاي ما علاقه مردم به پشت ميز كار بودن است و باعث مي شود سهمي در توليد صنعت، تكنولوژي و علم جهاني نداشته باشيم.

وي با بیان اینکه بي سوادي بزرگترين عامل عقب ماندگي جوامع در توسعه نيافتگي است، عنوان کرد: چرا بايد در سرزميني كه مهد اولين ها بوده، 650 هزار نفر بي سواد داشته باشيم. متاسفانه اکنون بيش از 10 درصد جامعه خوزستان مطلق بي سواد بوده و بيش از 50 درصد در دوره ابتدايي هستند و با اين بي سوادي نمي توانيم در جامعه تحولي ايجاد كنيم.

مديركل آموزش و پرورش خوزستان گفت: بايد تمام دستگاه ها، سازمان ها، نهادها و موسسات دولتي و غير دولتي در زمينه رفع بي سوادي احساس مسئوليت كنند. چرا نبايد سوادآموزي اولوليت اول اين استان باشد؟ اگر افراد با سواد در استان داشته باشيم قطعا كشاورزي، بهداشت و صنعت خيلي خوبي هم خواهيم داشت.