به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه جلسه ای با حضور صاحبدل رئیس اداره نظارت و ارزشیابی موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی، ناطق معین الدین رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین، محمود خسروی فرد رئیس مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان قزوین و جمعی از کارشناسان در محل سالن جلسه مرکز آموزش جهاد کشاورزی برگزار شد.

معین الدین در این جلسه بیان کرد: آموزش در تعاونی ها وسیله اي است که موجب همکاری بیشتر، کارایی، توانمندی و تبلور فعالیت ها می شود.

وی با بیان اینکه استفاده بهينه و توانمندسازى بخش هاى اقتصادى هدف اصلى تعاونی هاست، اظهار کرد: آموزش تعاونى و اقتصاد تعاون به عنوان يك ضرورت آموزشى در مقاطع تحصيلى مى تواند تفكر تعاونى را به عنوان يک تفكر پويا در جامعه رشد دهد.

این مسئول با اعلام اینکه ۶۱ هزار نفر در ۱۳۰ تعاونی روستایی فعالیت می کنند، افزود: هدايت اعضا و بالابردن سطح آگاهى اعضاى تعاوني ها در هدايت و تشويق و پويايى تعاونى ها بسيار مهم است.

در این جلسه مقرر شد؛ امکان ارائه دروس به صورت تک پودمان های آموزشی برای اعضاء تعاونی ها فراهم شود و اجرای دوره های تخصصی برای اعضاء تعاونی ها به طوری که دروس نظری در محل اقامت اعضاء و دوره های عملی در محل های خاص صورت گیرد.