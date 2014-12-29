به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره هستی صفوی از دانشگاه لندن، تحلیلی هرمنیوتیکی راجع به مفهوم و ساختارمعماری مسجد گوهر شاد همراه با سی عکس، سید حسین نصر از دانشگاه جرج واشنگتن، راجع به اهمیت شیخ صفی الدین اردبیلی در تاریخ معاصر ایران و اسلام و نیاز معنوی انسان امروز، محمد فقفوری از دانشگاه جرج واشنگتن، راجع به مختصات عرفان شیعه و شهاب الدین مصباحی از مرکز مطالعات اسلامی اکسفورد، راجع به وحدت وجود از دیدگاه این عربی و کبرویه، جواد میری از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، راجع به فارابی و نظریه اجتماعی پست سکولار و ربابه جلیلی و محمد بیدهندی از دانشگاه اصفهان راجع به روش انتقادی پاسخ حکما به مسأله شر با تکیه بر دیدگاه ویلیام راو، مقاله ارائه کرده اند.

ترانسندنت فیلوسوفی ژورنال تنها مجله تخصصی مطالعات مقایسه ‌ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی است که به زبان انگلیسی در غرب منتشر می‌شود. این مجله معتبرعلمی از سال ۲۰۰۰ در لندن منتشر می‌ شود و نویسندگان و هیئت داوران آن از دانشگاههای برجسته اروپا، آمریکا و آسیا هستند.

پروفسور چیتیک، پروفسور موریس، پروفسور نصر، دکتر اعوانی، دکتر پازوکی، دکتر محقق داماد، دکتر دینانی، دکتر داوری، پروفسور می‌شو، ، پروفسور لیمن، پروفسور لندولت از هیئت داوران مقالات آن هستند.

آیت الله سیدمحمد خامنه ‌ای، آیت الله محسن اراکی و دکتر سیدسلمان صفوی بنیانگذاران این مجله علمی پژوهشی هستند.



این مجله علاوه بر بریتانیا در مرکز اسناد فلسفی آمریکا دایرکتوری بین المللی فلسفه و فیلسوفان آمریکا ثبت شده است و به عنوان مجله‌ ای تخصصی و بین المللی در مطالعات مقایسه‌ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی معرفی شده است.