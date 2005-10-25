جشنواره فرهنگي و هنري «در امتداد نور» در دانشگاه تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، هدف از برگزاري جشنواره فرهنگي و هنري «در امتداد نور» حضور، خلاقيت و رقابت دانشجويان در فعاليت هاي مذهبي است.



مسابقه كتابخواني گلچيني از نهج البلاغه (كتبي)، مسابقه خوشنويسي (حضوري)، مسابقه نقاشي (حضوري)، مسابقه ادبي (شعر، داستان كوتاه، قطعه ادبي) با موضوعات نيايش، علي (ع)، معنويت، عدالت، حريت از جمله بخش هاي مختلف اين جشنواره است.

شب شعر و تكنوازي همراه با مسابقه (مشاعره) با حضور شاعران برجسته كشور، مسابقه خاطره نويسي ويژه زائران عمره دانشجويي 84، اردوي زيارتي حرم مطهر حضرت عبدالعظيم (ع) و گردهمايي اعضاي كانون هاي دانشجويي فعال در امور خيريه (كانون امداد دانشجويي) از ديگر بخش هاي جشنواره فرهنگي و هنري « در امتداد نور» است.

به نفرات برگزيده اول تا پنجم در هر يك از رشته هاي مسابقه جوايز نقدي اهداء مي شود.