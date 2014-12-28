مسعود کیمیایی مهمان پنجمین شب نشان نیما در نوشهر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بابک شمس رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر ظهر یکشنبه نشست مطبوعاتی مراسم شب نشان نیما در نوشهر با اشاره به فضای فرهنگی و هنری نوشهر در برپائی مراسمات مختلف گفت: خوشبختانه با همدلی و وحدت همه دستگاه ها و هنرمندان، فضای فرهنگی شهرستان نوشهر در روزهای خوب خود به سر می برد.

بابک شمس ناتری افزود: شهرستان نوشهر در اغلب تولیدات فرهنگی و هنری در سطح استان در رتبه های بالای استان قرار دارد که بخش عمده آن مدعوین همراهی و انعکاس خوب رسانه های فعال این شهرستان است.

وی با اشاره به برگزاری آئین شب نشان نیما در نوشهر یادآور شد: تاکنون چهار دوره از این مراسم برگزار شده و امسال نیز پنجمین دوره آن توسط موسسه فرهنگی و هنری مردم نهاد نیما یوشیج در روز چمعه مورخ ۱۲ آذر ماه در سالن همایش های بندر نوشهر برگزار خواهد شد.

شمس ناتری با اشاره به جایگاه نیما در کشور و در حوزه بین الملل افزود: متاسفانه هنوز در معرفی و شناخت نیما و آثار نیما و تاثیرگذاری وی بر ادبیات و هنر ایران به اندازه آنچه در فضای خارج از کشور کار شده ما نتوانستیم در داخل کار کنیم و این نیازمند تلاش بیشتری است.

وی خواستار آن شد تا در روز ولادت یا وفات نیما یوشیج در سراسر استان مازندران به پاس قدر شناسی از نیما، روزی مشخصی نامگذاری شود.

مدیر موسسه مردم نهاد نیما یوشیج و دبیر پنجمین دوره شب نشان نیما نوشهر نیز با اشاره به جایگاه نیما گفت: نیما بیشتر از آنکه شاعر بزرگی باشد یک انسان بزرگ همراه با بینش متعالی بوده است.

میثم غرایاق زندی افزود: نیما در دوره ای که با نگاه شک و تردید به مدرنیته می نگریستند با تفکر خود و ادبیاتش جامعه را از دوران عبور داد و رابطه انسان با هستی پیرامونی خودش را بازآفرینی کرد.

وی افزود: نیما صورت جامعه را در فضاهای مختلف جامعه نظیر موسیقی، سینما، شعر، ادبیات، هنر، مطبوعات و بسیاری دیگر تغییر داد و مولد جریانی شد تا در مفاهیم و مصادیق تازگی ایجاد شود.

مدیر موسسه مردم نهاد نیما یوشیج با بیان آنکه خلاء های زیادی در شناخت نیما وجود دارد که هنوز ناشناخته باقی مانده است تصریح کرد: باید در چنین آئین های پاسداشت نیما، استوانه های شناختی ساخته شود تا نسل آینده بر آن تکیه کنند.

دبیر پنجمین دوره شب نشان نیما نوشهر در ادامه با اشاره به بخش های مختلف آئین امسال شب نشان نیما گفت: در شب نیمای امسال هنرمندان و فرهیختگان بزرگ سینمای ایران از جمله مسعمود کیمیایی و رقیه بهزادی و رویا نونهالی حضور خواهند یافت و سخنرانی خواهند کرد.

وی افزود: در بخشی از مراسم رقیه بهزادی با موضوع مازندران خاستگاه و زیستگاه قومیت به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و همچنین برنامه های تجلیل از ایثارگران، یادبود ماه گل مهر، پژوهش خوانی پنج فعال مازندرانی از شهرهای بهشهر تا نوشهر، اجرای موسیقی توسط استاد محمدرضا اسحقی گرجی زاده و جلال محمدی و خواننده جوان ایمان فلاح در پنجمین دوره شب نشان نیما نوشهر برگزار خواهد شد.

غرایاق زندی افزود: در حاشیه این مراسم نیز « تئاتر قبرم زیر پای توست» به اجرا در خواهد آمد و نقد و بررسی خواهد شد.