توسعه دو شهرک صنعتی در دستور کار/ 274 فقره پرونده واحدهای راکد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: توسعه دو شهرک صنعتی فیروزکوه و شهریار در دستور کار قرار گرفته است که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار است که این دو شهرک، سال آینده به بهره برداری برسند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران افزود: در کنار این، شهرک‌های صنعتی عباس آباد، شمس آباد و خاوران، قرچک و دماوند نیز پس از خواب 8 تا 10 ساله مجدد وارد مدار شده اند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 100 قرارداد جدید که زمین آنها پیش از سال‌های 89 و 90، تخصیص داده شده ولی هنوز ساخته نشده اند، وجود دارد که در حال حاضر 24 هزار هکتار از اراضی داده شده در قالب 72 قرارداد، باز پس گرفته شده اند.

به گفته سلیمانی، 222 واحد جدید به بهره‌برداری رسیده است و طی نه ماهه ابتدای سال جاری نیز، نسبت به سال گذشته، 147 مورد پایان کار صادر شده است. در عین حال، 218 پرونده دیگر مربوط به امسال است و 326 پرونده در محاکم قضایی در این راستا موجود است.

وی اظهار داشت: به جز واحدهای فولاد و صنایع غذایی که باید سه شیفت فعال باشند، سایر واحد‌ها بسته به نوعشان بین 40 تا 50 درصد از ظرفیتشان فعال است.

سلیمانی افزود: به زودی صددرصد واحدهای تولیدی جدید در شهرک‌های صنعتی مستقر می‌شوند و واحدهای تولیدی قدیم هم به نوعی به این شهرک‌ها مرتبط هستند، در حال حاضر 3 هزار و 500 واحد تولیدی فعال با 70 هزار نفر اشتغال زایی در 17 شهرک و ناحیه صنعتی استان تهران خدمات ارائه می‌دهند.

وی اظهار داشت: به جز برخی کارخانجات نظیر سیمان و گچ که مشکل همجواری دارند، بقیه واحدهای صنعتی محدودیتی برای حضور در این شهرک‌ها ندارند ما از دولت به صورت محدود کمک می‌گیریم و به عنوان سازمان تخصصی کلیه خدمات را خود ارائه می‌‌دهیم و تلاش داریم از وضعیت رکود خارج شویم.

سلیمانی در پاسخ به این پرسش که واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک‌ها با چه میزان ظرفیت فعالیت می‌کنند گفت: به جز واحدهای فولاد و صنایع غذایی که باید سه شیفت فعال باشند سایر واحد‌ها بسته به نوعشان بین 40 تا 50 درصد از ظرفیتشان فعال است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا واحدهای تولیدی توان بازپرداخت مالیات در صورت کاهش قیمت نفت را دارند یا خیر گفت: معمولا واحدهای تولیدی سهم کمتری از مالیات را می‌پردازند و سهم خدمات بیشتر است اما باید دید در قانون بودجه سال 94 جه میزان مالیات برای این واحد‌ها تصویب خواهد شد.

سلیمانی، با اشاره به زمان بندی ساخت یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی گفت: معمولا این واحد‌ها باید یک ساله به اتمام برسند اما ممکن است متناسب با پیشرفت کار زمان بندی آن تغییر کند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران در پاسخ به این پرسش که در مجموع چند هکتار از زمین‌های شهرک‌های صنعتی بازپس گرفته شده گفت: 400 تا 500 زمین هکتار از مجموع 3 هزار هکتار زمین بازپس گرفته می‌شود زیرا این‌ها از جمله زمین‌هایی هستند که در مهلت داده شده به صنعت گر نتوانستند آن را به بهره‌برداری برسانند.

سلیمانی تصریح کرد: وی در مورد تعداد واحدهای صنعتی که قادر به صادرات کالای خودهستند گفت: از مجموع واحدهای شهرک‌های صنعتی 190 واحد اقدام به صادرات کالا می‌کنند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا گزارشی از قطعی گاز و برق از واحدهای صنعتی داشته‌اند یا خیر گفت: هیچ قطعی گزارش نشده است و همچنین در صورتی که واحد‌ها با قطعی گاز مواجه شوند باید خود از قبل سوخت جایگزین را پیش‌بینی کنند و مخزن‌هایی برای خود در نظر گرفته باشند.