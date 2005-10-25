گزارش تحقيق و تفحص از آموزش و پرورش تا يك ماه ديگر نهايي مي شود

عباسعلي رستمي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افزود : مسئولان آموزش و پرورش تا كنون همكاري لازم را با كميته تحقيق و تفحص داشته اند .

رستمي درباره تخلفات صورت گرفته در آموزش و پرورش اظهارداشت : مشكلات نظام آموزش و پرورش ، دانش آموزان و فرهنگيان، افت تحصيلي و گماردن مديران بي تجربه و رابطه بازي در انتصاب مديران ارشد اين وزارتخانه مهمترين محور فعاليت هيات تحقيق و تفحص از آموزش و پرورش است .

عضو كميسيون آموزش در ادامه خاطر نشان كرد: وزارت آموزش و پرورش تا كنون عملكرد قابل قبول و خروجي مناسبي نداشته و ضابطه اي بر آن حاكم نبوده است .

رستمي با بيان اينكه هدف اصلي تحقيق و تفحص ها اصلاح نا بساماني در دستگاههاي دولتي است، پيرامون روند تحقيق و تفحص هاي مجلس اظهارداشت: كندي فعاليت كميته با تدوين آيين نامه بر طرف مي گردد و بايد به اين روند تفحص ها سرعت بخشيد.