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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۳۶

عضو كميسيون آموزش مجلس در گفتگو با "مهر" :

گزارش تحقيق و تفحص از آموزش و پرورش تا يك ماه ديگر نهايي مي شود

گزارش تحقيق و تفحص از آموزش و پرورش تا يك ماه ديگر نهايي مي شود

رستمي نماينده قوچان و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت:كميته تحقيق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش تا يك ماه آينده نهايي و نتيجه بررسي و تحقيقات خود را رسما اعلام مي كند.

عباسعلي رستمي در گفتگو با خبرنگار "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افزود : مسئولان آموزش و پرورش تا كنون همكاري لازم را با كميته تحقيق و تفحص داشته اند .

رستمي درباره تخلفات صورت گرفته در آموزش و پرورش اظهارداشت : مشكلات نظام آموزش و پرورش ، دانش آموزان و فرهنگيان، افت تحصيلي و گماردن مديران بي تجربه و رابطه بازي در انتصاب مديران ارشد اين وزارتخانه مهمترين محور فعاليت هيات تحقيق و تفحص از آموزش و پرورش است .

عضو كميسيون آموزش در ادامه خاطر نشان كرد: وزارت آموزش و پرورش تا كنون عملكرد قابل قبول و خروجي مناسبي نداشته و ضابطه اي بر آن حاكم نبوده است .

رستمي با بيان اينكه هدف اصلي تحقيق و تفحص ها اصلاح نا بساماني در دستگاههاي دولتي است، پيرامون روند تحقيق و تفحص هاي مجلس اظهارداشت: كندي فعاليت كميته با تدوين آيين نامه بر طرف مي گردد و بايد به اين روند تفحص ها سرعت بخشيد.

نماينده قوچان در مجلس در پايان با اشاره به نبود ضمانت اجرا پيرامون عملكرد اعضاي هيات هاي تحقيق و تفحص اظهار داشت: مسئوليت اعضاي اين كميته ها ، هيچ گونه ضمانت اجراي قانوني ندارد و لازم است اين نواقص هر چه سريعتر بر طرف گردد .
کد مطلب 245094

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