به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه سرمایه گذاری موقوفات کشور با هدف معرفی ظرفیتهای مجموعه اقتصادی موقوفات کشور و ارائه و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری صبح دیروز یکشنبه 7 دی ماه با حضور عبدالرضا عابد، قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه و رئیس بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور،عباسعلی جعفری معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه و جمعی از مسئولان اقتصادی،مدیران و دست اندرکاران طرحهای عمرانی موقوفات در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.

بر اساس این گزارش در این نمایشگاه که بیش از 15 شرکت اقتصادی و تولیدی و چندین سازمان اقتصادی و انتشاراتی،حضور دارند،دستاوردها و عملکرد مجموعه های اقتصادی وابسته به بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه به نمایش گذاشته شده است.

این گزارش می افزاید: این نمایشگاه در آستانه برگزاری دومین همایش وقف و اقتصاد که فردا دوشنبه 8 دی ماه برگزار می شود گشایش یافته است.

بر اساس این گزارش بنیاد فرهنگی البرز،سازمان چاپ و انتشارات،شرکت چاپ و انتشارات اسوه،شرکت همگام خودرو،شرکت اطهرآب،شرکت کشاورزی و دامپروری سوران،شرکت معدنی گنج آفرینان ایرانیان و سایر مجموعه های اقتصادی وابسته به بنیاد موقوفات و سازمان اوقاف در این نمایشگاه حضور دارند.