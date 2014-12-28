اجرای نیت واقفان اعتماد سازی برای ترویج وقف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اکبر قیامی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی پرونده های بازنویسی نیات واقفان اردبیل تصریح کرد: به منظور ترویج وقف باید نیات واقفان به صورت امانتدارانه اجرا شود.

وی افزود: در استان اردبیل برخی موقوفات وجود دارد که چند دهه است نیت واقف اجرا نشده و همین موضوع مانعی برای ترویج وقف است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تاکید کرد که موقوفه میرزا محسن مجتهد در اردبیل از جمله موقوفاتی می باشد که نزدیک به ۴۰ سال است نیت واقف اجرا نشده است.

قیامی از جمله اولویت های کاری اوقاف استان را شناسایی و بازنویسی نیت واقفان عنوان کرد و گفت: در مورد موقوفه میرزا محسن مجتهد نیز مشکل رفع شد و بالاخره نیت واقف در موقوفه به اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۹۸ درصد نیات واقفان بازنویسی و ثبت شده است، اضافه کرد: ادامه این روند در سال جاری پیگیری می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان یادآور شد: طرح بصیرت عاشورایی با هدف اجرای امینانه نیات واقفین برگزار شد و امسال از ظرفیت هیئت های امنای بقاع متبرکه و هیئت های مذهبی برای اجرای نیت واقفان استفاده می شود.

قیامی عمده نیت واقفان در اردبیل را عزاداری سید الشهدا برشمرد و افزود: واقفان می توانند نیت خود را متناسب با نیازهای موجود سمت و سو دهند.