وجود بانوان طلبه نشان دهنده پويايي حوزه است

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، آيت الله نوري همداني امروز دوشنبه در جمع طلاب خواهر جامعه الزهرا (س) قم با اشاره به جايگاه و اهميت علم گفت: در فرهنگ اسلام و قرآن و روايات اهل بيت (ع) دو موضوع در اسلام داراي ارزش و اهميت فراوان است؛ نخست فراگيري دانش و ديگري جهاد در راه خداوند. البته عالم به مجاهد هم برتري دارد.

وي تحصيل معارف اسلام و اهل بيت (ع) را بهترين شغل عنوان كرد و گفت: در جهان، هيچ شغلي پر فضيلت‌ تر از شغل روحانيت و طلبگي نيست. زيرا طلبه‌ ها سربازان امام زمان (عج) و شاگردان مكتب امام صادق (ع) هستند و حوزه ‌هاي علميه پايگاه علماي دين هستند.

استاد دروس خارج حوزه علميه قم وظيفه طلاب علوم ديني را در زمان كنوني بسيار حساس و مهم ارزيابي كرد و توضيح داد: روحانيون بايد به اوضاع زمانه خود آشنا باشند. در جامعه امروز ما نياز بشر به روحانيت بيش از گذشته است. در زماني كه كشورهاي اسلامي و مسلمانان دچار استعمار و استبدادزدگي بودند، امام خميني (ره) اسلام را به عنوان دين حيات بخش به ميدان آوردند و حاكم كردند و امروز آثار آن در سراسر جهان نمايان شده است. از اين رو دشمنان اسلام همچون امريكا، پير استعمار انگليس و دنبال آنها جهان غرب در برابر ايران ايستادگي مي‌ كنند.

بر اساس گزارش رسا، وي ادامه داد: ما طلبه‌ ها بايد اين امانت الهي را حفظ كنيم و در راه ارشاد مردم گام برداريم و نقشه‌ هاي دشمنان را به ملت مسلمان ايران بازگو كنيم تا مسلمانان آگاه به زمان باشند و شرايط حساس كنوني را درك كنند.

آيت الله نوري همداني در بخش ديگري از سخنان خود با سفارش طلاب به اخلاص، تقوي و ساده زيستي تأكيد كرد: در شغل روحانيت نخستين چيزي كه داراي اهميت مي‌باشد، اخلاص است. اگر درس براي خدا خوانده نشود اين علم به درد نمي‌ خورد و بركت ندارد.

وي در پايان وجود بانوان طلبه را يك نعمت و نشان دهنده پويايي دين مبين اسلام و حوزه علميه قم ارزيابي كرد و خاطرنشان ساخت: در دوران گذشته يك ديدگاه منفي نسبت به بانوان به وجود آمده بود كه امروز لازم است خواهران طلبه جامعه الزهرا (س) با سعي و تلاش خود، مقام‌ هاي بالاي علمي، فقهي و اجتهادي را به دست آورند و تمام آن ديدگاه‌ هاي نادرست گذشته را از بين ببرند.