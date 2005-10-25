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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۱۲

آيت الله نوري همداني:

وجود بانوان طلبه نشان دهنده پويايي حوزه است

وجود بانوان طلبه نشان دهنده پويايي حوزه است

آيت الله حسين نوري همداني در ديدار بانوان طلبه جامعه الزهرا (س) قم وجود بانوان طلبه را نشان دهنده پويايي دين اسلام و حوزه علميه قم دانست.

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، آيت الله نوري همداني امروز دوشنبه در جمع طلاب خواهر جامعه الزهرا (س) قم با اشاره به جايگاه و اهميت علم گفت: در فرهنگ اسلام و قرآن و روايات اهل بيت (ع) دو موضوع در اسلام داراي ارزش و اهميت فراوان است؛ نخست فراگيري دانش و ديگري جهاد در راه خداوند. البته عالم به مجاهد هم برتري دارد.

وي تحصيل معارف اسلام و اهل بيت (ع) را بهترين شغل عنوان كرد و گفت: در جهان، هيچ شغلي پر فضيلت‌ تر از شغل روحانيت و طلبگي نيست. زيرا طلبه‌ ها سربازان امام زمان (عج) و شاگردان مكتب امام صادق (ع) هستند و حوزه ‌هاي علميه پايگاه علماي دين هستند.

استاد دروس خارج حوزه علميه قم وظيفه طلاب علوم ديني را در زمان كنوني بسيار حساس و مهم ارزيابي كرد و توضيح داد: روحانيون بايد به اوضاع زمانه خود آشنا باشند. در جامعه امروز ما نياز بشر به روحانيت بيش از گذشته است. در زماني كه كشورهاي اسلامي و مسلمانان دچار استعمار و استبدادزدگي بودند، امام خميني (ره) اسلام را به عنوان دين حيات بخش به ميدان آوردند و حاكم كردند و امروز آثار آن در سراسر جهان نمايان شده است. از اين رو دشمنان اسلام همچون امريكا، پير استعمار انگليس و دنبال آنها جهان غرب در برابر ايران ايستادگي مي‌ كنند.

بر اساس گزارش رسا، وي ادامه داد: ما طلبه‌ ها بايد اين امانت الهي را حفظ كنيم و در راه ارشاد مردم گام برداريم و نقشه‌ هاي دشمنان را به ملت مسلمان ايران بازگو كنيم تا مسلمانان آگاه به زمان باشند و شرايط حساس كنوني را درك كنند.

آيت الله نوري همداني در بخش ديگري از سخنان خود با سفارش طلاب به اخلاص، تقوي و ساده زيستي تأكيد كرد: در شغل روحانيت نخستين چيزي كه داراي اهميت مي‌باشد، اخلاص است. اگر درس براي خدا خوانده نشود اين علم به درد نمي‌ خورد و بركت ندارد.

وي در پايان وجود بانوان طلبه را يك نعمت و نشان دهنده پويايي دين مبين اسلام و حوزه علميه قم ارزيابي كرد و خاطرنشان ساخت: در دوران گذشته يك ديدگاه منفي نسبت به بانوان به وجود آمده بود كه امروز لازم است خواهران طلبه جامعه الزهرا (س) با سعي و تلاش خود، مقام‌ هاي بالاي علمي، فقهي و اجتهادي را به دست آورند و تمام آن ديدگاه‌ هاي نادرست گذشته را از بين ببرند.

کد مطلب 245097

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