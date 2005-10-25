فدراسيون فوتبال بايد در هيات فوتبال خراسان بازنگري كند

سيد مجتبي علوي نامزد سابق هيات فوتبال خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: فوتبال خراسان به مانند جامعه اي است كه از درون ملتهب شده باشد و اين ساختار بيمارنيازمند تجديد نظري اساسي است كه اين امر بر عهده فدراسيون فوتبال كشور مي باشد تا براي اين مسئله راه كارمناسبي بيانديشد.

وي در ادامه افزود: اتفاقات اخيرهيات فوتبال خراسان ازقبل هم قابل پيش بيني بود و اين انتظارمي رفت كه اعضاي هيات فوتبال مي توانند خود را با معيارهاي رئيس هيات وفق دهند و در ادامه كاربا مشكل برخورد كنند.

علوي نحوه راي گيري در زمان انتخابات هيات فوتبال را مورد انتقاد قرارداد وگفت: بيشتر كساني كه در آن زمان راي موافق دادند ورزشي نبودند وهيات كنوني راي قاطعي را بدست نياورد، لذا اين مسئله ازهمان آغاز مشكل داشت ومحتمل بنظر مي رسيد.

وي درخاتمه تصريح كرد: بطورحتم براي كسانيكه درهيات فوتبال خراسان مشغول فعاليت بودند، عرصه تنگ شده بود كه به چنين عملي اقدام كردند و اين به صلاح فوتبال خراسان نيست.