به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه امام صادق(ع) با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: ثبتنام آزمون سراسری سال 94 دانشگاه امام صادق(ع) از تاریخ 9 دی ماه آغاز میشود.
متقاضیان برای ثبتنام به پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی www.isu.ac.ir مراجعه کنند.
ثبتنام آزمون سراسری سال ۹۴ دانشگاه امام صادق(ع) از تاریخ 9 دی ماه آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه امام صادق(ع) با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: ثبتنام آزمون سراسری سال 94 دانشگاه امام صادق(ع) از تاریخ 9 دی ماه آغاز میشود.
متقاضیان برای ثبتنام به پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی www.isu.ac.ir مراجعه کنند.
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