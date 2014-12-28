حرکت بین خطوط ترافیک را تا 30درصد کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ عین الله جهانی با اشاره به اصلاح زیرساخت های ترافیکی در منطقه 6 و 8 شهر و اجرای طرح انضباط بخشی ترافیکی در این دو منطقه گفت: حرکت بین خطوط ، توقف پشت خط ایست ، رعایت حق تقدم عبور و مرور ازجمله اقداماتی است که از صبح امروز به صورت گسترده در مناطق فوق از سوی پلیس اجرایی شده است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه با تقویت نیروهای راهور و حضور فیزیکی آنها حرکت بین خطوط توسط رانندگان کنترل می شود، اظهارکرد: هدف از اجرای طرح انضباط بخشی ترافیکی ایجاد نظم ترافیکی، کاهش تصادفات پهلو به پهلو و ایجاد آرامش ترافیکی است. در عین حال زمانی که رانندگان با نظم و در بین خطوط در پشت تقاطع ها ایست می کنند، بار ترافیکی سریع تر تخلیه می شود و کاهش ترافیک رقم خواهد خورد.

به گفته جهانی اولین وظیفه یک راننده این است که به صورت منظم بین خطوط حرکت کند و مهم‌ترین دست‌آورد حرکت بین خطوط، حاکم شدن نظم و انضباط در تردد خودروهاست. طبق محاسبات ابزارهای مدل‌سازی، همین اقدام به تنهایی باعث کاهش 20 تا 30 درصدی بار ترافیک می‌شود.

سرهنگ جهانی با تاکید بر اینکه تمامی نیروهای پلیس با همکاری شهرداری تهران در اصلاح زیر ساخت ها با حضور گسترده در تقاطع ها و معابر شهر از طریق سوت و بلندگو خطاهای رانندگان را تذکر و یادآوری می کنند، تصریح کرد: چنانچه تخلف جدی صورت بگیرد نیز اعمال قانون صورت خواهد گرفت.

وی با اعلام این که بخش اعظمی از تصادفات، ناشی از عدم رعایت حق تقدم و فاصله جانبی است، بیان کرد: وقتی راننده‌ای به دلیل خلوت‏ تر بودن خطوط کناری، به صورت ناگهانی تصمیم به تغییر مسیر می‌گیرد، علاوه بر تضییع حقوق سایر رانندگانی که تخلفی انجام نداده‌اند، ممکن است حادثه ناگواری را رقم بزند .

جهانی تاکید کرد: 10درصد از تصادفات شهر تهران به دلیل تغییر مسیر و عدم رعایت حق تقدم است که اگر با مشارکت مردم و حرکت بین خطوط بتوانیم 5 درصد از این رقم را کاهش دهیم قطعا به دستاورد خوبی در حوزه ترافیک دست یافته ایم.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: یکی از خطوط مهم، خط ایست در گذرگاه های عابر پیاده است که توقف پشت خط ایست نیز به صورت جدی در تمام مناطق شهر اجرایی شده و عوامل پلیس با تخلفات توقف روی خط ایست برخورد خواهند کرد .

وی با بیان این که در عین حال شاهد رفتار غلط برخی از عابران پیاده نیز هستیم که بعضاً به صورت تهاجمی از گذرگاه های عابرپیاده و به صورت قُطری در میدان‌ها، تقاطع‌ها و یا ازعرض بزرگراه‌ها عبور می‌ کنند، تصریح کرد: نمی‌توان انتظار داشت فقط رانندگان قانون را رعایت کنند اما عابران پیاده هر رفتاری که صلاح دانستند، انجام دهند و از هر جا که مایل بودند، عبور کنند و برای خودشان و دیگران، درد سر ایجاد نمایند.

جهانی تصریح کرد: عابران پیاده نیز موظفند همانطور که انتظار دارند حق تقدمشان از سوی رانندگان رعایت شود ، آنها نیز با رعایت زمان حرکت شان حق تقدم رانندگان را رعایت کنند.

وی تاکید کرد: انتظار داریم شهرداری تهران همانند اصلاح زیر ساخت های ترافیکی که بصورت گسترده و با جدیت در مناطق شهر تهران اجرا کرد ، نصب و تجهیز دوربین های ثبت تخلف عبور بین دو خط را نیز با حساسیت مانند گذشته اجرایی کند .

