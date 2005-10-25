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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۱۷

دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري در اطلاعيه اي به مناسبت فرارسيدن روز جهاني قدس:

دولت هاي اسلامي با اتحاد در برابر سياست عادي سازي روابط با اسراييل ايستادگي كنند

دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري در اطلاعيه ‌اي به مناسبت فرا رسيدن روز جهاني قدس از دولت‌هاي اسلامي خواست با اتحاد در برابر سياست عادي ‌سازي روابط با رژيم غاصب اسراييل ايستادگي كنند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دبير خانه مجلس خبرگان رهبري به مناسبت فرارسيدن روز جهاني قدس با صدور اطلاعيه ‌اي اعلام كرد : در روز قدس جمعيت خروشان مسلمانان با شعار همبستگي با ملت مظلوم فلسطين به حركت در مي‌ آيد تا از جوانان پر شور، و از پدران و مادران با صلابتي كه در سخت‌ ترين شرايط پيكار، مقاومت افتخار آميز را بر سازش خفت بار ترجيح مي ‌دهند، حمايت كنند. خوشبختانه آثار نويد بخش اين پايداري، هر روز آشكارتر مي‌ گردد وعقب‌ نشيني ذلت بار جلادان از غزه نمونه ‌اي از آن است.

در اين موقعيت حساس، بر همه دولت ‌هاي اسلامي فرض است كه در مقابله با سياست عادي سازي روابط با رژيم غاصب متحد شده و به پشتيباني از ملت غيور فلسطين برخيزند تا با بسيج امكانات فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظامي خود، طومار حيات اين رژيم نامشروع را در هم پيچيده و اين غده سرطاني را از قلب دنياي اسلام، محو كنند.

مجلس خبرگان رهبري با عرض تسليت شهادت مظلومانه حضرت مولي الموحدين امير المؤمنين (ع)، از امت حق طلب ايران و از همه مسلمانان متعهد انتظار دارد كه هم چون گذشته، با حضور يكپارچه و پرشور در راهپيمايي عظيم روزقدس، پايبندي خود را به آرمان‌ هاي مقدس حضرت امام خميني (ره) به نمايش گذارده و به توصيه‌ هاي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه ‌اي، مد ظله العالي، جامه عمل بپوشانند.

کد مطلب 245103

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