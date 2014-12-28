به گزارش خبرنگار مهر، سیدنظام‌الدین موسوی دبیرکل این انجمن در این رابطه گفت: نهم دیماه، یادآور خروش مردمی بصیر و دلیر و آزاده است که از پسِ غبار تیره فتنه، «راه» را از «بیراه» شناختند و در برابر خواص بی‌بصیرت و بدخواهان داخلی و خارجی، بیداری در دفاع از حریم انقلاب اسلامی و شجره ولایت را به رخ کشیدند و بستر تحکیم هر چه بیشتر مبانی نظام دینی را هموار کردند.

دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در ادامه اعلام کرد: به منظور پاسداشت و تبیین حماسه ۹ دی، گرد هم می‌آئدین و همدلی‌مان را در بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب جلوه‌ای دوباره می‌بخشیم.

بنا بر اعلام موسوی، این گردهمایی فردا دوشنبه ۸ دیماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن اجتماعات سازمان بسیج دانشجویی واقع در خیابان آیت‌الله طالقانی، لانه جاسوسی سابق آمریکا، برگزار می‌شود.