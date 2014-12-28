خطوط BRT اتوبوس در بندرعباس راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد پویافر در نشستی مرتبط با ترافیک و حمل و نقل بیان داشت: حمل و نقل یکی از مهمترین فعالیتهای بشر است که با گسترش شهرها و جمعیت هر روز ضرورت آن بیشتر احساس میشود و در حالی که جمعیت در حال افزایش است و تردد افراد رو به فزونی است، بحث حمل و نقل عمومی را بیش از پیش باید ضروری دانست.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین راهها برای کنترل این مسائل، توجه به حمل و نقل درون شهری عمومی است و وضعیت شهر بندرعباس نیز به گونهای است که باید هر چه سریعتر به سمت توسعه حمل و نقل درونشهری پیش برویم.
این مقام مسئول با اشاره به راهاندازی خطوط BRT اتوبوس پر سرعت در بندرعباس افزود: اتوبوس پر سرعت که به زودی در بندرعباس راهاندازی میشود و بخشی از مشکلات تردد در این حوزه را برطرف میسازد.
پویافر ضمن رضایت از عملکرد مجموعه حمل و نقل شهرستان بندرعباس خواستار تداوم و ارتقا خدمترسانی به همشهریان گردید و اضافه کرد: یکی از سیاستهای ترافیکی این است که شهروندان را بیش از پیش به استفاده از وسیله حمل و نقل عمومی سوق دهیم که لازمه آن به سهولت در اختیار گذاشتن وسائل حمل و نقل عمومی برای شهروندان است.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود، حمل و نقل عمومی شهر بندرعباس نیازمند توجه و توسعه بیشتری است و سرانه تاکسی و اتوبوس به نسبت جمعیت شهر باید افزایش یابد.
این مسئول با بیان اینکه هزینه قابل توجهی در بخش حمل و نقل عمومی شهر بندرعباس انجام شده است، عنوان کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی در زمینه اصلاح معابر و نصب علائم و تابلوهای درون شهری در حال انجام است.
فرماندار بندرعباس تصریح کرد: حمل و نقل عمومی بهترین پاسخگو به نیازهای جابهجایی است و عزم و اراده راسخ فعالان اجرایی حمل و نقل میتواند موجب رشد و شکوفایی در این بخش شود.
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