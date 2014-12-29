مجتبی سلطانی‌احمدی یکی از مولفین این کتاب، در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: كتاب «دانشگاه پهلوی به روایت اسناد» به قلم مراد سلیمانی‌زمانه و اینجانب تألیف و جهت طی مراحل علمی و اداری به مركز اسناد انقلاب اسلامی تحویل شد. در این كتاب ضمن توصیف، تبیین و تحلیل شرایط پیدایش این دانشگاه توسعه عمرانی، برنامه‌های آموزشی و علمی، چگونگی رشد و توسعه مبارزات انقلابی دانشگاهیان آن دانشگاه نیز به روایت اسناد بررسی و ارزیابی شده است.

این پژوهشگر تاریخ و تمدن اسلامی گفت: این كتاب در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست مدخل پژوهشی است كه مشتمل بر ۵ فصل و نتیجه‌گیری است و بخش دوم شامل اسناد، تصاویر و فهرست منابع است.

به گفته سلطانی، این پژوهش متكی بر ۷۹ سند است و از جمله اسناد جالب ‌توجه آن، گزارش مربوط به اخراج دانشجویان مبارز دانشگاه پهلوی بعد از انتصاب فاطمه پهلوی به ریاست دانشگاه است. گزارش ساواك فارس درخصوص تعیین عده‌ای از دانشجویان بهایی دانشگاه پهلوی جهت راهنمایی میهمانان خارجی جشن‌های دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی و همچنین اعلام انزجار كادر آموزشی دانشگاه پهلوی از تیراندازی نظامیان به دانشجویان دانشگاه تهران، از دیگر اسناد به کار رفته در این کتاب است.

نویسنده كتاب «پژوهشنامه انقلاب اسلامی ایران» گفت: دانشگاه پهلوی به دلیل موقعیت ویژه‌ای كه نزد رژیم پهلوی داشت، همیشه از بودجه ‌بهتری نسبت به سایر دانشگاه‌ها برخوردار بود. ریاست دانشگاه نیز همواره بر عهده مقامات عالی‌رتبه دولتی بود و بنا بود نقش مؤثری در كادرسازی و تربیت نیروهای مد نظر رژیم پهلوی ایفا كند. به این دلیل استادان و كادر آموزشی این دانشگاه از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار بودند. با این حال اسناد موجود حكایت از رشد جریان مذهبی و انقلابی و موضع‌گیری دانشجویان آن دانشگاه در قبال سیاست‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی رژیم پهلوی دارد.

نویسنده كتاب «مبدأ نهضت» گفت: محمدرضا شاه هرگز تصور نمی‌كرد دانشگاهی را كه خود بانی آن بود و اسم خاندان پهلوی را به یدك می‌كشد، در مقابل رژیمش بایستد. پهلوی دوم قصد داشت در این دانشگاه نیروهایی تربیت شود كه در كادرسازی رژیمش مورد استفاده قرار گیرد اما نتیجه آن تربیت نیروهایی بود كه علیه رژیم پهلوی عمل كردند و حتی جزو مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی شدند؛ شخصیت‌هایی مانند: دكتر غلامعلی حدادعادل، دكتر مصطفی معین، دكتر احمد توكلی، علی دانش منفرد و...

«مراد سلیمانی‌زمانه» كارشناس ارشد تاریخ انقلاب اسلامی است و پیش از این كتاب «سلسله‌نشست‌های جنگ جهانی اول و دوم» را منتشر كرده است. «مجتبی سلطانی‌احمدی» دانشجوی دكتری تخصصی تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران و مشاور وزیر ارشاد در امور جوانان است و تاكنون از وی ۵ عنوان كتاب درباره‌ی تاریخ انقلاب اسلامی ایران منتشر شده است.