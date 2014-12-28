شناسایی 86 واحد غیرمجاز بازیافت پلاستیک در شهر ری

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شوکتی با اعلام این خبر گفت: روز گذشته عملیات گشت و پایش تیم کارشناسی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری به منظور شناسایی واحد های غیر مجاز بازیافت پلاستیک آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه در این گشت و پایش 86 واحد غیرمجاز بازیافت پلاستیک در روستای قمصر باقرشهر این شهرستان شناسایی شدند،افزود:این واحدها عمدتا با تغییرکاربری غیرقانونی اراضی کشاروزی مبادرت به فعالیت غیر مجاز بازیافت پلاستیک کرده اند.

شوکتی ادامه داد: فعالیت این واحدها علاوه بر آلودگی هوای منطقه، باعث ایجاد آلودگی آب و خاک و تجمع انواع حشرات و جانوران موذی در منطقه شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری با بیان اینکه این اداره پس از شناسایی کامل این واحدها در سطح شهرستان ، نسبت به معرفی مالکین اراضی شناسایی شده به جهاد کشاورزی شهرستان و ستاد ساخت و سازهای غیرمجاز فرمانداری اقدام خواهد نمود تصریح کرد: با توجه به فعالیت غیرمجاز این گونه واحدها و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت آنها، این اداره با همکاری سایر دستگاه ها از جمله بخشداریها ، شهرداریها و جهاد کشاورزی نسبت به جمع آوری این واحدها اقدام خواهد کرد.