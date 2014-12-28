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۷ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۱۶

شناسایی 86 واحد غیرمجاز بازیافت پلاستیک در شهر ری

شناسایی 86 واحد غیرمجاز بازیافت پلاستیک در شهر ری

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از شناسایی 86 واحد غیرمجاز بازیافت پلاستیک دراراضی کشاورزی باقرشهر شهرستان ری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شوکتی با اعلام این خبر گفت: روز گذشته عملیات گشت و پایش تیم کارشناسی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری به منظور شناسایی واحد های غیر مجاز بازیافت پلاستیک آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه در این گشت و پایش 86 واحد غیرمجاز بازیافت پلاستیک در روستای قمصر باقرشهر این شهرستان شناسایی شدند،افزود:این واحدها عمدتا با تغییرکاربری غیرقانونی اراضی کشاروزی مبادرت به فعالیت غیر مجاز بازیافت پلاستیک کرده اند.

شوکتی ادامه داد: فعالیت این واحدها علاوه بر آلودگی هوای منطقه، باعث ایجاد آلودگی آب و خاک و تجمع انواع حشرات  و جانوران موذی در منطقه شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری با بیان اینکه این اداره پس از شناسایی کامل این واحدها در سطح شهرستان ، نسبت به معرفی مالکین اراضی شناسایی شده به جهاد کشاورزی شهرستان و ستاد ساخت و سازهای غیرمجاز فرمانداری اقدام خواهد نمود تصریح کرد: با توجه به فعالیت غیرمجاز این گونه واحدها و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت آنها،  این اداره با همکاری سایر دستگاه ها از جمله بخشداریها ، شهرداریها و جهاد کشاورزی نسبت به جمع آوری این واحدها اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 2451103

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