«بشیر» فیلم نیمه بلند 16 میلیمتری بود/ «حکایت عاشقی» فیلم اولم است

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام اسامی فیلم های منتخب در بخش «نگاه نو» سی و سومین جشنواره فیلم فجر این مساله عنوان شد که احمد رمضان زاده کارگردان فیلم «حکایت عاشقی»، پیش از این در سال 73 فیلم «بشیر» را ساخته است و در نتیجه فیلم اولی محسوب نمی شود.

بر همین اساس محمدعلی باشه آهنگر عضو هیات انتخاب سی و سومین جشنواره فیلم فجر در گفتگویی با مهر درباره نگاه هیات انتخاب به فیلم های بخش «نگاه نو» و همچنین بررسی چرایی دلایل ارسال این فیلم توسط رمضان زاده به عنوان فیلم اول توضیح داد.

به دنبال انتشار این خبر احمد رمضان زاده کارگردان فیلم «حکایت عاشقی» درباره فیلم «بشیر» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی «بشیر» سال 1373 بر اساس قصه کوتاهی از مسعود جعفری جوزانی در تلویزیون مرکز بندرعباس به عنوان یک فیلم داستانی برای نمایش در تلویزیون به صورت 16 میلیمتری و بدون حضور عوامل حرفه ای سینما ساخته شد.

وی درباره سرنوشت فیلم «بشیر» پس از ساخته شدن در تلویزیون مرکز بندرعباس عنوان کرد: زمان فیلم «بشیر» حدود یک ساعت بود و مدیران وقت تلویزیون بندرعباس که سخت شیفته این فیلم شده بودند، فیلم را به جشنواره فجر ارائه کردند. در آن دوران دبیر وقت جشنواره این فیلم را به عنوان یک کار ارزشی پسندیده بود و با استفاده از اختیارات خود آن را در برنامه نمایش های جشنواره قرار داد و برای اولین بار یک فیلم تقریبا یک ساعته 16 میلیمتری نیمه بلند در جشنواره فجر به نمایش درآمد.

رمضانی درباره مطرح شدن فیلم «بشیر» به عنوان فیلم اول خود گفت: حال کسانی که فیلم «بشیر» را به عنوان فیلم اول من مطرح می کنند باید توجه داشته باشند که یک فیلم باید حداقل بیشتر از 72 دقیقه باشد تا بتواند به عنوان یک فیلم سینمایی مطرح شود در حالی که فیلم 16 میلیمتری «بشیر» ماکزیمم یک ساعت است.

کارگردان فیلم «حکایت عاشقی» متذکر شد: «حکایت عاشقی» بر اساس پروانه ساخت شماره 4106/91/154 مورخ 24/3/93 اولین فیلم سینمایی من به عنوان کارگردان فیلم «حکایت عاشقی» است و به همین جهت در سایت جشنواره به عنوان فیلم اول ثبت نام کردم.

این کارگردان جوان ادامه داد: من سال 1371 از دانشکده صدا و سیما فارغ التحصیل شده ام و تا کنون هرگز اقدام به ساخت یک فیلم سینمایی نکرده ام و حتی یک فیلم بلند 16 میلیمتری هم نساخته ام اگر هم این دفعه آقای جوزانی مرا را یاری کرده به خاطر تکریم شکوه ملت شریف ایران است که با گشاده رویی، آغوش به روی برادران و خواهران کرد عراقی شیمیایی شده باز کرده است.

احمد رمضان زاده در پایان صحبت های خود با درخواست از رضاداد دبیر جشنواره فیلم فجر گفت: از همین رو از جناب علیرضا رضاداد دبیر سی و سومین جشنواره فیلم فجر تقاضا دارم با توجه به موارد یاد شده فیلم «حکایت عاشقی» را همانگونه که هست به عنوان اولین فیلم بلند سینمایی حرفه ای من بپذیرند تا خدایی نکرده حقی ضایع نشود. اما در هر صورت هر تصمیمی که توسط دبیرخانه جشنواره گرفته شود مورد پذیرش من نیز قرار خواهد گرفت.