خواص مسئول معرفی عوامل پشت صحنه فتنه به جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه پنجمین سالگرد حماسه 9 دی و به منظور بازخوانی ابعاد مختلف آفرینش این حماسه در تاریخ انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به بازخوانی مهم‌ترین اتفاقات فتنه 88 و راهپیمایی مردمی در 9 دی پرداخت.

وی در خصوص ریشه های فتنه 88 گفت: فتنه 88 ریشه در گذشته دارد. مایکل لدین، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا می‌گوید: گرچه جنبش سبز در سال 88 بود اما من به شما می‌گویم که ما می‌دانیم و می‌توانیم مستند کنیم که ریشه این حرکت به اواسط دهه 80 و سال‌ها پیش از آن یعنی 66 و 65 می‌رسد. رهبر معظم انقلاب هم در مورد پیشینه فتنه 88 فرمودند: من در همین فتنه 88 به بعضی دوستان قرائن و شواهد را نشان دادم. حداقل ده سال، پانزده سال قبل از آن برنامه‌ریزی وجود داشت.

سعیدی ادامه داد: دست‌اندرکاران فتنه 88 که مبانی و اصول حاکم بر اندیشه حضرت امام (ره) را همچون مشروعیت الهی قانون و مدیریت، ولایت مطلقه فقیه، همسانی اختیارات ولی فقیه در اداره حکومت و امور مردم با پیامبر و امام معصوم و حرکت در چارچوب سیاست‌های ولی فقیه را برنمی‌تابیدند. به دنبال فرصت بودند تا بتوانند با ورود به عرصه قدرت اندیشه و تمایلات خود را جامه عمل بپوشانند و فرصت انتخابات سال 88 را برای این امر مناسب یافتند و در هم سویی با سران نظام سلطه حرکت ساختارشکنانه خود را ساماندهی کردند.

فتنه ناشی از تلاقی منافع نظام سلطه و جریان قدرت طلب داخلی بود

نماینده ولی فقیه در سپاه زمینه‌ها و عوامل فتنه را به چند دسته تقسیم بندی نموده و اظهار داشت: اولین عامل تلاقی منافع نظام سلطه و ارتجاع منطقه با جریان قدرت طلب داخلی بود که منافع هر دو مقابله با حاکمیت دینی با محوریت ولی فقیه بود.

وی تلاش نظام سلطه با محوریت آمریکا و انگلستان برای براندازی نظام در قالب حرکت نرم در بستر دموکراسی را عامل دوم بر شمرد و افزود: در سال 88 به زعم دشمنان فرصت مناسب برای این اقدام فراهم شد.

انگیزه و تمایلات جریان قدرت طلب در همسویی با دشمن سومین عاملی بود که حجت الاسلام سعیدی به آن اشاره کرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص ترکیب عوامل فتنه گفت: نظام سلطه با محوریت آمریکا و ارتجاع عرب، ضد انقلاب وطنی خارج و داخل شامل منافقین، سلطنت‌طلب‌ها و کمونیست‌ها و قدرت‌طلبان ساختارشکن، آتش فتنه را افروختند. در این میان عوامل خارجی با همه وجود از نیروهای داخلی شان حمایت کردند و آشوبگران هم در کف خیابان دست به تخریب و ناامنی زدند.

نماینده ولی فقیه در سپاه فتنه را دارای چند لایه دانسته و افزود: یک لایه پشت صحنه که معمولا کسانی هستند که اندیشه جریان‌سازی را طراحی و تئوریزه کنند و در همه فتنه‌ها این عوامل، عوامل اصلی هستند که به طور غالب ناشناخته می‌مانند و بار دیگر در فرصت مناسب به طراحی جریان دیگری دست می‌زنند. لایه بعدی عوامل روی صحنه هستند که از آنها به عنوان عوامل دشمن یاد می‌کنند و لایه سوم کسانی که در کف خیابان خواسته‌های عوامل اصلی را اجرا می‌کنند. در همه فتنه‌ها به ویژه فتنه 88 شناخت عوامل پشت صحنه بسیار سخت و مسئولیت معرفی آنها به عهده خواص است.

در قبال فتنه 88 خواص 3 دسته شدند

سعیدی در تحلیل نقش خواص در فتنه سال 88 اظهار داشت: در قبال فتنه پس از رحلت پیامبر اعظم (ع) خواص سه دسته شدند؛ گروهی بر محور امام نور یعنی علی (ع) اجتماع کردند که شخصیت عالی رتبه حضرت فاطمه (س) به عنوان پیشگام و دیگر یاران همچون سلمان، مقداد، ابوذر و ... در این گروه بودند. گروهی هم فرمان رسول الله را برنتابیدند و در برابر امام حق ایستادند که طلحه و زبیر از جمله این گروه هستند و گروه سومی هم بودند که نه در برابر عوامل فتنه موضع گرفتند و نه از جبهه امام حق حمایت کردند. در فتنه 88 هم خواص به سه گروه تقسیم شدند. عده کثیری از همان ابتدا و تا امروز با مواضع شفاف و عمارگونه خود از شجره طیبه ولایت و ولی فقیه یعنی امام خامنه‌ای حمایت کرده و در برابر فتنه‌گران موضع گرفتند و گروهی هم با حمایت‌های علنی و ضمنی در تقابل با جبهه ولایت قرار گرفتند و گروه سوم کسانی بودند که یا سکوت کردند و یا با هر دو طرف مرتبط بودند. هم با خواص متعهد و ولایتمدار در ارتباط بودند و هم دستی روی سر جریان حامی فتنه داشتند.

وی در پایان این گفتگو به نقش حماسه 9 دی اشاره کرد و افزود: مردم انقلابی ایران هر گاه برای اصل انقلاب یا مقدسات خود احساس خطر جدی بکنند به طور خودجوش به میدان آمده و غائله را ختم می‌کنند. همانطور که حرکت باشکوه مردم در 23 تیر 78 در قبال غائله شبه فتنه 18 تیر 78 شکل گرفت. حماسه 9 دی مردم اولا از درون جامعه و خودجوش بود. ثانیا همگانی بود. ثالثا تولی یا تبری همراه بود. رابعا به هنگام بود و در نهایت در راستای انجام تکلیف بود که توانست فتنه را خنثی نماید.