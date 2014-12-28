فیلم/ مشخصات جنگنده آمریکایی که توسط داعش سرنگون شد

جنگنده های اف 16 فایتینگ فالکون از جنگنده‌های نسل چهارم و سبک محسوب می شود که تولید مشترک دو شرکت تسلیحاتی آمریکایی «لاکهید مارتین» و «جنرال داینامیکس" است. جنگنده های اف 16 از مهمترین جنگنده هایی بودند که در اواخر قرن بیستم وارد عرصه بین المللی شد. در ابتدا بر روی این جنگنده ها به عنوان جنگنده ای سبک وزن و تهاجمی حساب می شد اما با پیشرفته سازی آن به جنگنده ای همه فن حریف تبدیل شد که اهداف تعیین شده را با دقت و قدرت تخریب بالا مورد اصابت قرار می دهد.

جنگنده های اف 16 فایتینگ فالکون جنگنده‌هایی پیشرفته محسوب می شوند که اهداف را با دقت بالا مورد اصابت قرار می دهند. در ساخت این جنگنده ها از آخرین فناوری های الکترونیکی استفاده شده است. این جنگنده ها همچنین دارای قدرت مانور بالایی هستند. با وجود اینکه در ابتدای استفاده از این نوع جنگنده ها مشکلاتی در سیستمهای آن وجود داشت، اما با برطرف شدن این مشکلات جنگنده های اف 16 به پر کاربردترین جنگنده ها در کشورهای غربی تبدیل شده است.