صلاحیت ۲۴ کاندیدای انتخابات کانون مداحان و شاعران قم احراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مراد حیدری بعداز ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه هماهنگی برگزاری سومین دوره انتخابات کانون مداحان و شاعران آئینی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این دوره از انتخابات روز جمعه ۱۲ دی ماه در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار می‌شود.

وی با تشریح نحوه برگزاری انتخابات کانون مداحان و شاعران آئینی گفت: پس از فراخوان ثبت نام کاندیداها، ۳۵ نفر از علاقه مندان برای شرکت در این دوره از انتخابات اعلام کاندیداتوری کردند که پس از بررسی‌های انجام شده، صلاحیت ۲۴ نفر از این تعداد احراز شده است.

حجت‌الاسلام حیدری گفت: قبل از برگزاری انتخابات، همایشی با حضور مداحان و شاعران آئینی به منظور معرفی کاندیداهای تائید صلاحیت شده برگزار می‌شود.

مسئول تشکل‌های دینی استان قم تاکید کرد: در این دوره از انتخابات ۱۱ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۵ عضو علی البدل انتخاب شده و این افراد به مدت ۴ سال در کانون مداحان و شاعران آئینی فعالیت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه کانون مداحان و شاعران آئینی در ساماندهی این تشکل مذهبی نقش برجسته‌ای داشته و دارد، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۲۰ مداح اهل بیت و شاعر آئینی در کانون مداحان و شاعران استان قم عضویت دارند.