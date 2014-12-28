به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه گرد بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه سفر به شهرستان عسلویه و در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح بسته حمایتی مدارس غیر دولتی اظهار داشت: در راستای رویکرد تمرکززدایی، مشارکت ارگان ها و نهادها در توسعه آموزش و پرورش و با توجه به محدودیت ورود نیرو به آموزش و پرورش و کمبود نیروی انسانی که در سال تحصیلی جاری ایجاد شد، از مؤسسان مدارس غیر دولتی با حداقل 3سال سابقه کار دعوت به عمل آمد.

وی ادامه داد: با دایر شدن این مدارس و جذب معلمان با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی، بخش زیادی از کمبود نیروی آموزشی مدارس برطرف شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: رصد توانایی و کیفیت کار معلمان شاغل در مدارس مجری طرح بسته حمایتی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

گرد افزود: مدارس غیر دولتی که از کیفیت آموزشی لازم برخوردار باشند به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی در پایان با اشاره به کنترل کیفی توانایی معلمان شاغل در طرح بسته حمایتی، افزود: تا زمان ورود فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، معلمان مدارس مجری طرح به کار اشتغال خواهند داشت.