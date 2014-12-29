خانه باقرخان در حال نابودی است/ بی مهری شهرداری تبریز به خانه مقاومت

حبیب شیری آذر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خانه مقاومت باقرخان سالار ملی در اواخر فعالیت شورای اسلامی دور سوم کلانشهر تبریز با تصویب نزدیک ۱۰ میلیارد ریال قرار است تملک شود، اظهار داشت: شهرداری علاوه بر اینکه به وظایف خود عمل نکرده است، پروانه ساخت و ساز در خانه مقاومت را هم صادر کرده است.

وی افزود: خانه مقاومت سالار ملی یکی از خانه های تاریخی و فرهنگی ارزشمند و یادگار دوران مشروطه است که به علت بی تدبیری برخی از افراد در حال نابودی است.

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز یادآور شد: آزادی ایران در زمان مشروطه از دست روسیه مدیون خانه مقاومت باقرخان است و در حقیقت این خانه در تاریخ، هویت و آزادی تبریز از دست دشمن نقش زیادی داشت.

شیری آذر ادامه داد: بر اساس تصمیماتی که در این خانه توسط ستارخان و باقرخان انجام گرفت، باعث آزادی تبریز از دست روسیه ای ها شد و در حال حاضر شاهد پاک شدن این اثر با ارزش تاریخی و فرهنگی از چهره شهر هستیم.

وی اظهار داشت: بنده برای جلوگیری و پیشگیری از تخریب خانه مقاومت باقرخان چندین بار هشدار داده ام، اما متاسفانه اکنون این خانه توسط برخی از افراد که پشتیبان آنها مشخص و معلوم نیست، در حال نابودی است.

گفتنی است خانه باقرخان یکی از خانه های تاریخی شهر تبریز است که نقشی کلیدی و مهم در وقایع و تصمیم گیری های انقلاب مشروطه داشته و شورای سوم شهر تبریز نیز با توجه به همین ویژگی ها مصوبه ای را برای تملک و بازسازی آن با همکاری میراث فرهنگی آذربایجان شرقی تصویب کرد اما اکنون با وجود گذشت بیش از دو سال از این مصوبه، نه تنها مرمت و بازسازی خانه باقرخان عملیاتی نشده بلکه وضعیت تخریب این اثر ارزشمند تاریخی تبریز روز به روز جنبه های تازه ای به خود می گیرد.