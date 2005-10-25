نمايش ظواهر در فيلمهاي ديني يك كار هنري نيست

اكبر نبوي منتقد سينما در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد ، با بيان اين موضوع افزود : استفاده از شعائر و ظواهر ديني مرسوم در ساخت فيلم با مضمون ديني يك گزارش است نه كار هنري، چون در كار هنري جوهره و ماهّيت عمل كشف و استخراج و به نمايش درمي‌آيد.

وي اظهار داشت : هنر بايد به صورت چند لايه باشد تا بتواند همة ابعاد را كشف كند يعني هم در درون و هم در برون خود حرفي داشته باشد و ارتباط مخاطب با لايه‌هاي مختلف هنر بايد عميق باشد و هر كسي به اندازة‌ فهم خود از اين فضا بهره مي‌برد و ما نبايد راه را بر تودة‌ مردم ببنديم و بايد از دستورات و آئينهاي قرآن كه زيباترين مكتوب هنري است و در متن جامعة ما نفوذ دارد استفاده كنيم.

نبوي برگزاري جشنواره رويش را اداء دِين به دين دانست و تصريح كرد: دين و هنر از مؤلفه‌هاي تمدن سازند و بدليل نقش نافذ هنر در حوزة فرهنگ هر حركتي كه در بخشهاي مختلف براي معرفي مولفه‌‌هاي ديني صورت گيرد پذيرفته شده است و هنر در هر يك از مؤلفه‌هاي بينابين خود مديون دين است و اين اداء دين بصورت برگزاري سمينارها وهمايشها و جشنواره‌ها مي‌باشد .

نبوي اظهار داشت : هنرمندي كه مي‌خواهد دين را مطرح نمايد خود بايد دين را كامل بشناسد و اگر چنين نباشد ضد تبليغ مي‌شود، چون متأسفانه رفتارهاي بدون پژوهش آسيب زاست .

وي خاطرنشان ساخت : تعريفها دين را محدود مي‌كند، اين يك گستره است و خيلي مقوله‌ها مي‌توانددر غالب هنر بيايد و مي‌تواند رسالت خود را انجام دهد و گاهي اوقات كساني كه داعيه هنرمندي در اين مقوله را دارند يا هنرمند نيستند يا دين راكامل نمي‌شناسند و اين دو هرز رفتن سرمايه و وقت است.

نبوي به تفكيك سنتها اشاره داشت و گفت : اگر تفكيك بين سنتهاي صحيح و غلط انجام نشود، ما در يك وضعيت نابخردانه قرار مي‌گيريم كه اين خود مي‌تواند لطمه بزرگي بزند.

وي در پايان به بنيادي بودن استفاده ابزار هنر در دين اشاره كردو گفت: ما در ايران باستان سياوش خواني را داشتيم كه خود پرداختن به پاكي و مظلوميت انساني است كه بعد از اسلام به تعزيه خواني امام حسين (ع) پيوند خورد و اين خود تأييد و تكامل ماهيت كار مي‌باشد.