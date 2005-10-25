انقلاب ايران سنگ بناي سينماي ديني در جهان است

جواد شمقدري كارگردان سينما در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد ، با اعلام اين مطلب افزود : از آن جا كه فيلمسازان و سياستمداران غرب نگران تداوم حيات انقلاب درآن‌سوي مرزها بودند شروع به ساخت فيلمهايي با مضامين ديني و ماوراء‌الطبيعت كه مبتني بر مسيحيت و صهيونيسم بود كردند.



وي افزود: سينما از جنس ابزاري است كه با ذوق و افكار و انديشه افراد سروكار دارد واقعاً بايد ارتباط نزديك با حوزه دين داشته باشد اما سينماي امروز هنوز نتوانسته است. پيوند منطقي با دين و پيام‌هاي ديني برقرار كند و سياستگذاريها و مديريت‌هاي سال‌هاي اخيركه بعضاً از فراسوي مرزها هدايت مي‌شود اجازه حركت به سمت سينماي ديني را نداده است.



وي با توجه به اثرات برگزاري چنين جشنواره‌هايي خاطرنشان ساخت : در حوزه كارهنري و تبليغاتي هر حركتي اثرات خاص خودش را خواهد گذاشت. لذا با توجه به مشكلات ساخت فيلمهاي بلند، ‌در گام اول ساخت فيلمهاي كوتاه مي‌تواند رويكرد مثبتي در راه ارتقاء صنعت سينمايي كشور باشد.



شمقدري اظهار داشت : هنرمندي كه مي‌خواهد پيام فرهنگي را انتقال دهد خود بايد از دالان تجربه اثرات دين گذشته باشد.



وي در پايان نقش سينماي ديني را استمرار حركت انبياء دانست و گفت : هر فيلمي كه رويكرد توجه به خدا داشته باشد فيلم ديني است.