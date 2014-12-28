احمد هاشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خبر برکناری خود از سمت ریاست کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال بیان کرد: من هنوز در دفتر کار خودم هستم و از این موضوع بی اطلاع هستم. تا این لحظه هیچ کدام از مسئولان فدراسیون فوتبال با من صحبتی نکرده‌اند و از طریق رسانه‌ها این موضوع را شنیده‌ام.

وی اضافه کرد: در روزهای قبل خبری هم به گوش نرسیده بود و هیچ مشکلی با کفاشیان نداشتم. من و کفاشیان از دوستان قدیمی هستیم و به همان دلیل که یک روز آمدم و جایگزین یکی از همکاران شدم به همان دلیل هم از این پست خواهم رفت.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: متاسفانه در برخی از رسانه‌ها موضوع ابهامات مالی این کمیته مطرح شده است که کاملا بی اخلاقی است. مگر این کمیته چه چیزی برای یک پزشک می‌تواند داشته باشد که به راحتی این اتهامات را آن هم به نقل از یک منبع آگاه مطرح می‌کنند و با آبروی افراد بازی می‌کنند؟‌

هاشمیان درباره جدایی خود از این کمیته گفت: من برای ماندن در این سمت اصراری ندارم و خیلی استقبال هم می‌کنم که این مسئولیت از روی دوش من برداشته شود. خود کفاشیان با چه اصراری مرا به این کمیته آورده بود. اما حرف من این است که مسئولان خیلی راحت بیایند و بگویند که قطع همکاری کرده‌ایم و اینطور نباشد که در رسانه‌ها موضوع را مطرح کنند.

