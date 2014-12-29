علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر اظهار داشت: فدراسیون كشتی در حالی با میزبانی كرمانشاه موافقت كرد كه این خطه قهرمان پرور دارای مردم كشتی دوست و علاقمندی است كه اعطای میزبانی جام تختی برای ادای احترام به این همه شور و اشتیاق صورت گرفت. البته اهالی كشتی این استان نیز با جدیت بدنبال كسب میزبانی بودند و ما با توجه به این خواسته ،‌میزبانی این جام بین المللی را به كرمانشاه واگذار كردیم.

وی تصریح كرد: متاسفانه به رغم این مسایل،‌هیچ خبری از سوی مسئولان سیاسی و ورزشی این استان در حمایت های لازم از میزبانی جام تختی صورت نگرفت و تا به امروز هیچ گام مثبتی در این جهت برداشته نشده است. ما طی هفته های گذشته بارها به انواع مختلف به این مساله اشاره كردیم و معتقدیم برگزاری جام بین المللی تختی امسال از نظر اهمیت و كیفیت با سالهای قبلی متفاوت خواهد بود و باید از هر نظر مهیای این رویداد بزرگ باشیم،‌اما فعلا خبری از مسئولان مربوطه نیست و انگار برخی از این عزیزان تنها به دنبال كسب میزبانی بودند و قصد تداركات و حمایت های بعدی را ندارند!

سخنگوی فدراسیون كشتی در خاتمه ادامه داد: این روند باید طی روزهای اخیر پایان یابد چراكه بی توجهی به میزبانی جام تختی در نهایت به كیفیت این مسابقات بین المللی لطمه خواهد زد،‌در نتیجه فدراسیون كشتی طی هفته اخیر تكلیف این موضوع را روشن خواهد كرد و در صورت عدم توجه مسئولان كرمانشاهی، میزبانی از این شهر گرفته شده و به شهر دیگری داده خواهد شد.

بنا بر این گزارش سی و پنجمین دوره رقابتهای جام تختی در دو رشته آزاد و فرنگی طی روزهای 23 و 24 بهمن ماه به میزبانی كرمانشاه برگزار خواهد شد كه با ضرب العجل فدراسیون ممكن است میزبان این تورنمنت بین المللی طی روزهای اخیر تغییر كند.