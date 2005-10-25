سينماي ديني مفهومي فراتر از ژانر دارد

علي معلم مدير مسئول و سردبير مجله دنياي تصوير در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد گفت : اكثر بحثهاي پيرامون سينماي ديني منجر به تبديل شدن گرايشهاي مفهومي و موضوعي به ژانر شده درحالي كه ژانري به نام سينماي ديني يا معناگرا وجود ندارد.
وي افزود : گاهي تصور ميرود كه زندگي معصومين و شخصيتهاي نزديك به آنها معمولاً جزو سينماي ديني محسوب ميشود در حالي كه اگر با ديدي فراتر از تاريخ و مذهب نگريست هرنگاه اخلاق گرايانه همچون دعوت به نيكيها و پرهيز از بديها، دعوت به عدم خونريزي و... جزو سينماي ديني محسوب ميشود.
وي با اشاره به وجود قرآن به عنوان پايگاه تفكر ديني اظهار داشت: در قرآن بارها به طبيعت كوه و دريا و زيباييهاي آن اشاره شده و توجه و تفكر در اركان آن خود ميتواند مبناي سنيماي ديني باشد.
معلم با اشاره به مشكلات فيلمهاي ديني در كشور گفت: با توجه به اين كه فيلمسازان كمتر به مسئله مشاوره ديني و مذهبي درساخت فيلمهاي ديني توجه ميكنند خلأ معنا بخشي به خوبي در اينگونه فيلمها به چشم ميخورد چرا كه اغلب يك نگرش ساده نسبت به فرامين ديني در اينگونه فيلمها به چشم ميخورد.
وي از عمده راهكارهاي عمده در اين امر را نگاه تعميقي به جاي سطحي نگري، به چالش كشاندن، برخورد آرا، حساس تر كردن مردم نسبت به باورهاي ديني بيان كرد.
اين تهيه كننده سينما در پاسخ به اين سؤال كه برگزاري چنين جشنوارههايي چقدر ميتواند در حوزه نظري تأثيرگذار باشد گفت : هر كوششي در جهت نزديكتر كردن سينماي ايران، به سمت تفكر تعميقي چه در حوزه سينماي ديني و چه در حوزة سينماي اجتماعي امر پسنديدهاي است.
وي افزود: با توجه به اين كه امروزه دنيا برخورداري از تكنولوژي روز از راه تفكر و تكنيك برتر توانسته است به پيشرفتهاي چشمگيري در حوزه سينما دست يابد لازم است دريچه جديدي روي حوزه معنايي سينماي كشور باز شود تا با سيراب شدن از فرهنگ ملي و ديني به سمت رشد و پويايي سينما پيش رفت.
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