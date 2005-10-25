ترويج مفاهيم دين، مهمترين هدف جشنوارة فيلمهاي كوتاه ديني «رويش» است

غلامرضا كافي مدير حوزه هنري استان فارس در گفتگو با خبرنگار" مهر " در مشهد ، با اشاره به وضعيت آثار هنري ديني دركشور گفت : در هنر ابتدا تكنيك و سپس محتوا از اهميت ويژه اي برخوردار است و هر فردي قادر نخواهد بود در اين زمينه كار كند و اين سوء سابقه كه در هنر امروز ديده ميشود بخاطر ورود آسان است.
وي افزود : هنرمند براي خلق يك اثر ديني بايد بتواند مفاهيم ديني را درست و شيوا بيان نمايد و درهمين راستا تسلط هنرمند بر اعتقادات و باورهاي دين از ضروريات پايه و اوليه است.
كافي با بيان اين كه در هنر، هنرمند بايد بنيان عقيدتي را محكم كند و سپس به فكر توليد و خلق آثار هنري باشد اظهار داشت : هنرمندي عارضه است و هنرمند انسان و ميتوان يك المان مذهبي را ارايه داد و آنجاست كه دست توانگر هنرمند به كمك او ميآيد و يك اثر هنري خلق ميشود.
جشنواره فيلمهاي كوتاه ديني با بهره گيري از رقابت هنرمندان و فيلمسازان ميتواند به ساخت فيلمهاي ديني با كيفيت كمك كند.
كافي در ادامه با اشاره به تنوع پذيري اين جشنواره گفت: ما به عنوان متوليان فرهنگي كشور وظيفه داريم تا با توليد آثار فاخر و برگزاري جشنوارههايي با جذابيتهاي منحصر به فرد ذهنيت كليشهاي برخي فيلمها را كه متهم به سطحي و شعارزدگي در كشور هستند ، با توجه به اهداف عاليه سينماي ديني بگونه واقعي به جامعه ارايه كنيم.
نخستين جشنواره سراسري فيلم كوتاه ديني «رويش» به همت حوزه هنري خراسان رضوي از تاريخ 13 تا 17 آبانماه درمشهد برگزار ميشود.
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