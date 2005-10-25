ترويج مفاهيم دين، مهمترين هدف جشنوارة فيلمهاي كوتاه ديني «رويش» است

غلامرضا كافي مدير حوزه هنري استان فارس در گفتگو با خبرنگار" مهر " در مشهد ، با اشاره به وضعيت آثار هنري ديني دركشور گفت : در هنر ابتدا تكنيك و سپس محتوا از اهميت ويژه ‌اي برخوردار است و هر فردي قادر نخواهد بود در اين زمينه كار كند و اين سوء سابقه كه در هنر امروز ديده مي‌شود بخاطر ورود آسان است.

وي افزود : هنرمند براي خلق يك اثر ديني بايد بتواند مفاهيم ديني را درست و شيوا بيان نمايد و درهمين راستا تسلط هنرمند بر اعتقادات و باورهاي دين از ضروريات پايه و اوليه است.

كافي با بيان اين كه در هنر، هنرمند بايد بنيان عقيدتي را محكم كند و سپس به فكر توليد و خلق آثار هنري باشد اظهار داشت : هنرمندي عارضه است و هنرمند انسان و مي‌توان يك المان مذهبي را ارايه داد و آنجاست كه دست توانگر هنرمند به كمك او مي‌آيد و يك اثر هنري خلق مي‌شود.

جشنواره فيلم‌هاي كوتاه ديني با بهره گيري از رقابت هنرمندان و فيلمسازان مي‌تواند به ساخت فيلمهاي ديني با كيفيت كمك كند.

كافي در ادامه با اشاره به تنوع پذيري اين جشنواره گفت: ما به عنوان متوليان فرهنگي كشور وظيفه داريم تا با توليد آثار فاخر و برگزاري جشنواره‌هايي با جذابيت‌هاي منحصر به فرد ذهنيت كليشه‌اي برخي فيلم‌ها را كه متهم به سطحي و شعارزدگي در كشور هستند ، با توجه به اهداف عاليه سينماي ديني بگونه واقعي به جامعه ارايه كنيم.