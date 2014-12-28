دستگاه قضایی در افزایش ضریب امنیت نقش موثری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رحیمی عصر یکشنبه در آئین افتتاح دادگاه عمومی بخش دشتابی اظهارداشت: حفظ امنیت و افزایش ضریب امنیت موضوع مهمی است که دستگاه قضایی در این زمینه تاکنون توانسته اثرگذار باشد هرچند همه دستگاهها در این زمینه نقش داشته اند اما دستگاه قضایی، ناجا و نیروهای امنیتی در این حوزه موثرترند.
وی ادامه داد: این آسایش و امنیت به برکت خون شهدا و رهبری مقام معظم رهبری بدست آمده البته نباید فراموش کنیم که آسایش و امنیت به فرموده امیرالمومنین علی (ع) از جمله نعمتهای گمنامی است که تنها با نداشتن، میتوان قدر و اهمیت آن را درک کرد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین اضافه کرد: در دنیای وانفسای امروز که ظلم و ستم بیداد میکند یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی این است که مقابل زورگوییها در دنیا بایستد.
وی تصریح کرد: استقرار دادگاه برای خدمت خوب است اما امیدواریم که دادگاههای ما با کمترین جرایم، پروندههای کمی داشته باشند تا با آرامش بیشتری به پرونده ها رسیدگی کنند.
رحیمی عنوان کرد: شغل قضاوت، بسیار مقدس است و همه کسانی که مورد ظلم واقع میشوند، شکایت میکنند تا حق ضایع شده خود را بازستانند در واقع دستگاه قضا را پناهگاه و ملجأ خود می دانند.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه آسیبهای اجتماعی همه باید همکاری کنیم و در برخی آسیب ها مانند مواد مخدر نباید بیتفاوت باشیم و از کنار این موضوع به راحتی بگذریم.
این مسئول یادآور شد: دولت میخواهد مشکلات را حل کند اما استکبار نیز میخواهد از طریق آسیبهای مختلف فرهنگی و اجتماعی اقتصادی به ما آسیب بزند لذا باید هوشیار باشیم و در برابر مشکلات راهکارهای منطقی را پیدا کرده و اجرا کنیم.
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