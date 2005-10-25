مهرداد فربد كارگردان فيلم آرامش در ميان مردگان و منتقد سينما در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد ، با اشاره به اين كه درايران به جز جشنوارهها امكان نمايش فيلم كوتاه ديني وجود ندارد افزود : برگزاري جشنواره ها به عنوان مشوق اصلي فيلمسازان درتوليدات هنري محسوب ميشود و نتيجه مثبت بر روند كاري آنها دارند و اين در صورتي است كه نگاهي بيطرفانه و همواره با نظارت كارشناسانه درانتخاب فيلمهاي جشنواره باشد.
اين منتقد سينما با اشاره به علل موفقيت جشنوارهها در سوژههاي مختلف گفت: تنها با سياستگذاري درست ميتوان جشنوارهها را به جايگاه اصلي خود رساند تا برگزاركنندگان جشنوارهها دردورههاي مختلف به موفقيت واقعي و هدف اصلي خود دست يابند.
مهرداد فربد در ادامه موفقيت جشنواره فيلمهاي كوتاه ديني « رويش» را در نوع داوري دراين جشنواره دانست و اظهار داشت : وقتي در جشنواره اي نگاهها حرفهاي باشد و از سوي فيلمسازان حاضر اين طور احساس نشود كه قرار است در اين جشنواره فقط برخي از آثار و فيلمسازان قرار گيرند آنگاه از برگزاري جشنواره استقبال ميشود.
وي جوايز جشنواره فيلمهاي كوتاه ديني «رويش» را يكي از شاخصههاي مهم براي موفقيت اين جشنواره در دورههاي بعدي دانست و اضافه كرد: جشنوارهها ميتواند انگيزه زيادي براي حضور فيلمسازان فراهم كند و علاوه بر آن انتظار ميرود نخستين جشنواره سراسري فيلم كوتاه ديني «رويش» كه با پشتيباني شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران برگزار ميشود، امكان نمايش فيلمهاي كوتاه را در تلويزيون فراهم كند.
نخستين جشنواره سراسري فيلم كوتاه ديني رويش به همت حوزه هنري خراسان رضوي از تاريخ 13 تا 17 آبانماه درمشهد برگزار ميشود.
يك منتقد سينما در گفتگو با "مهر " :
فيلمهاي كوتاه ديني تنها در جشنوارهها امكان نمايش دارند
بسياري از فيلمهاي كوتاه ديني كه جايگاهي براي ارايه ندارند تنها در جشنوارهها فرصت نمايش بدست مي آورند.
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