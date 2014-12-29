مصاف متین ورامین با مهر پارس/ جدال مدعی قهرمانی با تیم قعر جدولی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم دور مقدماتی لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی روز چهارشنبه در شهرهای مختلف پیگیری می شود که در یکی از دیدارهای این هفته، تیم متین ورامین به مصاف مهرپارس شیراز می رود.

هفته هفتم لیگ برتر والیبال به عنوان اولین هفته دور برگشت مرحله مقدماتی لیگ نیز محسوب شده و هر بازی به دلیل حساسیت جدول رده بندی، حکم یک فینال را دارد به همین دلیل نیز تیم های مدعی در تلاشند تا با کسب امتیازات لازم، جواز حضور در مرحله بعد رقابت ها را به دست آورند.

جدال تیم های متین ورامین و مهر پارس شیراز در شهرستان ورامین یکی از فرصت های بزرگ برای مدافع عنوان قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر والیبال است تا با کسب سه امتیاز کامل این دیدار، صعود خود را به مرحله پلی آف لیگ قوت ببخشد.

تیم متین در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر والیبال با توجه به از دست دادن بازیکنان بزرگ خود نظیر معروف، موسوی، میرزاجانپور نتایج قابل قبولی کسب کرد و با ۴ پیروزی و ۲ شکست در رده سوم گروه دوم لیگ قرار گرفت.

اگرچه هواداران متین ورامین از تیم محبوبشان انتظار بیشتری داشتند و می خواستند مدافع عنوان قهرمانی در جایگاه بهترین قرار بگیرد اما مسئولان و اعضای کادر فنی این تیم معتقدند که متین بر اساس پتانسیل و ظرفیت هایش نتایج مناسبی کسب کرده است.

شاگردان بهروز عطائی در شش بازی نیم فصل اول خود مقابل مهرپارس شیراز، سایپای البرز، آلمینیوم المهدی بندرعباس و نوین کشاورز به برتری رسیده و دو بازی خود مقابل شهرداری ارومیه و وزارت دفاع را واگذار کردند.

بهروز عطائی در نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر والیبال در چندین مصاحبه اعلام کرده بود که برنامه های تیم متین از نیم فصل دوم رقابت ها آغاز می شود و نیم فصل اول زمینه آشنایی تیم ها نسبت به یکدیگر را فراهم می آورد.

متین ورامین در فرصت تعطیلات نیم فصل لیگ برتر، اردوی تدارکاتی خود را در آمل برپا و در این اردو دو دیدار دوستانه مقابل کاله جوان مازندران و جواهری گنبد برگزار کرد که به اذعان کادر فنی متین می تواند در برطرف سازی نقاط ضعف این تیم موثر باشد.

مدافع عنوان قهرمانی در نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال تلاش دارد تا با شناختی که از حریفان به دست آورده و با تکیه بر بازیکنان با تجربه ای نظیر غفور و زرینی جایگاه بهتری را در جدول رده بندی رقابت ها از آن خود کند.

در طرف مقابل تیم مهرپارس شیراز که اولین حضور خود در لیگ برتر والیبال را تجربه می کند نتوانسته است انتظارات هواداران خود را برآورده کند و در شش بازی نیم فصل اول خود، ۶ شکست را در کارنامه به ثبت رسانده و بدون امتیاز در قعر جدول رده بندی قرار گرفته است.

بطور قطع بازی تیم های متین و مهر پارس شیراز در سالن شهید گلعباسی ورامین و با حضور هواداران پرشور این خطه برای نماینده شیراز بسیار سخت خواهد بود.

گفتنی است؛ مسابقات لیگ برتر در دو گروه برگزار می شود که بر اساس قرعه کشی صورت گرفته، تیم متین ورامین به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا و تیم پنجم جام باشگاه های جهان با تیم‌های شهرداری ارومیه، نوین کشاورز، سایپا البرز، وزارت دفاع، مهر پارس و آلومینیوم بندرعباس هم گروه است.