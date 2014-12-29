به گزارش خبرنگار مهر، به طور قطع وجود هتل های مناسب یکی از مهمترین نیازهای هر استان در بخش گردشگری و جذب توریسم است که این نیاز در استان ایلام با توجه به مرزی بودن استان بیشتر احساس می شود.

استان ایلام از معدود استان های کشور است که با کمبود هتل و مهمتر از آن هتل های چندستاره مواجه است. این استان به زغم وجود مرز بین المللی مهران و ظرفیتهای بی نظیر گردشگری از داشتن یک هتل مناسب چهار ستاره محروم است.

در سال های اخیر وعده هایی برای ساخت هتل های چهار و پنج ستاره در استان داده شد ولی متاسفانه این وعده ها به جایی نرسید و استان همچنان در حسرت یک هتل معروف و مناسب مانده است.

با توجه به مشکلات ریشه ای استان ایلام به طور قطع ورود بخش خصوصی برای ساخت هتل چهار و پنج ستاره قطعا خیلی سخت است ولی نهادهایی مثل سازمان میراث فرهنگی یا حج و زیارت با توجه به وجود ظرفیتهای گردشگری و مرز بین المللی مهران می توانند نسبت به ایجاد این دست هتل ها اقدام کنند.

آغاز ساخت هتل بزرگ مهران بعد از اربعین

در ایام اربعین که زائران زیادی وارد استان ایلام و شهر مرزی مهران برای عبور از مرز شدند کمبود زیرساخت های بخش گردشگری بیش از گذشته نمود پیدا کرد به طوری که این زیرساختها جوابگوی زوار نبود. این امر مسئولان را بر آن داشت که برای ایجاد زیرساختهای لازم دست به کار شوند و برخی از مسئولان نیز در این زمینه وعده هایی دادند که یکی از این مسئولان رئیس سازمان حج و زیارت کشور بود.

سعید اوحدی در این ایام در جمع اصحاب رسانه به ساخت هتل بزرگ مهران بعد از مراسم اربعین حسینی اشاره و تصریح کرد: ساخت این هتل بزرگ به مناقصه گذاشته شده و عملیات ساخت آن بعد از اربعین آغاز خواهد شد چرا که اعتقاد ما این است که ظرفیت اقتصاد زیارت ما بسیار زیاد است و همین مهم مورد نظر سازمان است.

۶۰۰ میلیارد ریال برای ساخت هتل بزرگ در مهران

در همین رابطه حسین نیکروش سرپرست حج و زیارت استان ایلام هم در گفتگو با رسانه ها نیز اعلام کرد: ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار به استان ایلام برای ساخت هتل زیارتی در شهرستان مرزی مهران اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه با پیگیری‌های استاندار ایلام و با عنایت ریاست سازمان حج و زیارت این میزان اعتبار به منظور سرمایه اولیه ساخت هتل بین‌المللی در مهران اختصاص یافته است، افزود: قرار است عملیات اجرایی این هتل بین‌المللی در مرز مهران طی هفته‌های آینده آغاز شود.

نیک‌روش ادامه داد: در حال حاضر نیز مراحل پایانی اخذ زمین برای احداث این هتل بین‌المللی در مهران در حال انجام است.

وعده های سابق مسئولان کشوری و استانی برای ساخت هتل در ایلام

اما در سالهای گذشته گذشته مسئولان کشوری و استانی بارها برای ساخت هتل های چندستاره در استان ایلام، شهرستان مهران و شهرستان دره شهر وعده هایی داند که متاسفانه به مرور زمان فراموش شد و این مهم در استان محقق نشد.

حالا با توجه به وعده های قبلی و جدید مسئولان باید دید این هتل بالاخره در استان ساخته می شود یا خیر.

ایلام ظرفیت هتل پنج ستاره ندارد

محمد اکبری از کارشناسان مسائل اقتصادی در استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظرفیتهای بزرگ نفت و گاز، پتروشیمی، مرز مهران، گردشگری و ...ایجاب می کند استان ایلام دارای یک هتل بزرگ و مناسب باشد که متاسفانه هم اکنون از این مهم محروم است.

وزارت خانه هایی که پروژه های بزرگ در استان ایلام تعریف کرده اند می توانند در ساخت هتل به استان کمک کنند و به طور مثال سازمان حج و زیارت در امر هتل سازی در شهرستان سرمایه گذاری کند. وی بیان داشت: وزارت خانه هایی که پروژه های بزرگ در استان ایلام تعریف کرده اند می توانند در ساخت هتل به استان کمک کنند و به طور مثال سازمان حج و زیارت در امر هتل سازی در شهرستان سرمایه گذاری کند.

این کارشناس بیان داشت: با توجه به عبور روزانه پنج هزار نفر از مرز مهران و تردد مسافرهای مختلف ایرانی و خراجی به طور قطع ساخت هتل چهار ستاره در استان کاملا از توجیه اقتصادی برخوردار است.

وی افزوذ: همچنین وزارت نفت هم با توجه به حجم زیادی از پروژه های نفتی در استان می توانند از طریق سهم دو درصدی مناطق نفت خیز نسبت به ایجاد هتل اقدام کند.

ایجاد زیرساختهای اصلی در شهرستان مهران نظیر هتل در حال پیگیری است

محمدرضا مروارید استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از ایام اربعین و پذیرایی و همکاری بسیار عالی مردم ایلام برای خدمات دهی به زوار مسئولان کشوری نگاه های بیشتری به این شهرستان مهران دارند.

وی بیان داشت: به طور قطع مرز مهران یکی از ظرفیتهای بزرگ استان و کشور است و در ایام اربعین بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر طی دو هفته وارد و خارج شده اند که این کار بسیار بزرگی است.

این مسئول افزود: انتظار ما از مسئولان کشوری توجه ویژه به شهرستان و مرز مهران است که ایجاد زیرساختهای مناسب در شهرستان برای سالهای آینده بسیار حیاتی است.

مروارید عنوان کرد: ساخت هتل چهار ستاره در شهرستان مهران در حال پیگری است و در آینده ای نزدیک این مهم تحقق پیدا می کند که به طور قطع نقش مهمی در اسکان زائران، گردشگران و مسافران دارد.

حمایت از بخش خصوصی برای ساخت هتل و رستوران در استان ایلام

عبدالمالک شنبه زاده مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میراث فرهنگی استان ایلام از ساخت هر گونه امکانات گردشگری نظیر هتل و رستوران های سنتی در استان استقبال می کند.

ایجاد یک هتل مناسب در استان ایلام کمک فراوانی در جهت جذب گردشگر برای استان خواهد داشت و میراث فرهنگی به سرمایه گذاران بخش خصوصی در این راه کمک خواهد کرد. وی بیان داشت: به طور قطع ایجاد یک هتل مناسب در استان ایلام کمک فراوانی در جهت جذب گردشگر برای استان خواهد داشت و میراث فرهنگی به سرمایه گذاران بخش خصوصی در این راه کمک خواهد کرد.

این مسئول عنوان کرد: علاوه بر هتل، مرکز خرید از دیگر ضروریات مهم استان ایلام به شمار می رود چراکه هم اکنون استان از وجود یک بازار منسجم برای خرید گردشگران و مسافران برخوردار نیست.

به هر حال الان ایام اربعین به اتمام رسیده و همچنان در انتظار هستیم تا ببینیم مسئولان حج و زیارت کشور ساخت هتل بزرگ در شهرستان مهران را آغاز می کنند.